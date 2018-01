Resolt el cas Diana Quer

El detingut per la mort de Diana Quer ja és a la presó. Després de 497 dies d’especulacions al voltant de la desaparició de la jove madrilenya, la Guàrdia Civil va localitzar diumenge el cadàver de la noia a l’interior del pou d’una nau abandonada a la parròquia d’Asados (Rianxo, la Corunya), a prop de la casa dels pares de José Enrique Abuín, conegut com el Chicle, que havia guiat la policia fins al punt on va abandonar el cos de Quer. Abuín és, doncs, l’autor confés del crim -tot i que el seu advocat nega ara que el seu client s’hagi reconegut culpable d’assassinat i insinua que va ser un homicidi imprudent-. La magistrada del jutjat número tres de Ribeira, en funcions de guàrdia, va decretar ahir presó provisional incomunicada i sense fiança per a ell, després que s’acollís al dret a no declarar. Cap a les 8.50 h Abuín va ser traslladat als jutjats de Ribeira en un furgó policial. A l’entrada de l’edifici judicial i entre gran expectació mediàtica, va ser increpat i insultat per un grup de joves que tornaven de celebrar el Cap d’Any. Posteriorment va ser traslladat a la presó corunyesa de Teixeiro.

Diana Quer va desaparèixer l’agost del 2016 a A Pobra do Caramiñal (la Corunya) i la policia ja havia investigat Abuín com a sospitós. El cas, però, va fer un doble gir aquesta setmana. Primer, el dia de Nadal, quan una altra dona va denunciar que un home l’havia intentat introduir per la força dins del seu cotxe a Boiro -a pocs quilòmetres del lloc on va desaparèixer Diana Quer-. La descripció que va fer del seu agressor, a qui acusava d’haver-la intentat agredir sexualment, va conduir la policia, de manera clara, fins al Chicle, que va ser detingut. El seu advocat, José Ramon Sierra, va explicar ahir que el seu client no reconeix tampoc aquests fets.

Coartada desmuntada

La policia també va detenir la dona d’Abuín -la parella té una filla de 8 anys-, i ella, que fins ara havia proporcionat una coartada al seu marit per a la nit en què va desaparèixer Diana Quer, va assegurar, aquest cop, que no era amb ell ni aquella nit ni la del dia del segon intent d’agressió. I això va precipitar el segon gir de guió del cas. En veure’s sense coartada, Abuín hauria confessat ser l’autor material de la mort de la jove madrilenya i va donar informació a la policia perquè localitzés el cos. El detingut va acompanyar els agents fins a la nau i després va ser traslladat fins a casa seva, on la policia va fer un altre escorcoll a la recerca de noves proves i es va emportar l’Alfa Romero de color gris que el Chicle podria haver utilitzat la nit del crim. En la seva primera versió dels fets, Abuín va argumentar que havia atropellat la noia de manera accidental quan ella tornava cap a casa després d’una nit de festa i que ell es va espantar i va optar per amagar el cos al pou. Però després, segons apunten diversos mitjans, hauria reconegut que la va intentar violar i que, com que la jove s’hi va resistir, la va acabar escanyant. El seu advocat va negar ahir, però, aquest punt i va dir que Abuín “en cap moment” s’ha reconegut culpable d’un homicidi dolós. “És radicalment fals”, va dir. Abuín té antecedents penals per tràfic de drogues i ja havia sigut interrogat en relació al cas però no se l’havia detingut.

La nau on es va localitzar el cos -l’autòpsia haurà de confirmar ara que és el de Diana Quer, tot i que els investigadors no en tenen cap dubte- és una antiga fàbrica situada a tocar del domicili dels pares del detingut i que portava cinc anys abandonada. El lloc havia servit com a amagatall de partides de droga i tabac i el mateix detingut hi havia treballat durant algun període. La nau és a només uns cinc quilòmetres de la ria de Taragoña, on es va localitzar l’iPhone de Diana Quer el 27 d’octubre del 2016, i a tres quilòmetres d’on viu Abuín. L’autòpsia haurà de confirmar ara si l’agressor va actuar sol i si va lligar de mans la noia per després estrangular-la. També pot determinar si la jove Diana Quer va ser víctima d’una agressió sexual abans de morir.