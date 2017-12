El bioinformàtic Roderic Guigó guanya el Premi Nacional de recerca

El govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) han guardonat el bioinformàtic Roderic Guigó, coordinador del programa de bioinformàtica i genòmica del Centre de Regulació Genòmica (CRG) i professor de bioinformàtica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb el Premi Nacional de recerca 2017. Llicenciat en biologia i doctor en la mateixa disciplina per la Universitat de Barcelona (UB), el guardonat ha sigut líder mundial en el desenvolupament de mètodes computacionals per a l’anàlisi de genomes.

El Premi Nacional de recerca reconeix l’investigador que hagi contribuït recentment i de manera significativa internacionalment a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, enginyeries i tecnologia i ciències experimentals. El guardó, que té una dotació econòmica de 40.000 euros, distingeix enguany un investigador del camp de la bioinformàtica, que és l’aplicació de tecnologies computacionals a la gestió i anàlisi de dades biològiques.



Els Premis Nacionals de recerca també han guardonat, en la categoria de Talent Jove, l’astrofísica italiana Nanda Rea, investigadora titular del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a l’Institut de Ciències de l’Espai (IEEC-CSIC), especialitzada l’estudi dels magnetars, estrelles de neutrons envoltades dels camps magnètics més intensos de l’Univers. Aquest premi compta amb una dotació econòmica de 10.000 euros i reconeix els joves investigadors que en la seva trajectòria professional han destacat per la qualitat i excel·lència del seu treball.

Premi per a La Marató de TV3

La Fundació La Marató de TV3, pel seu esforç sostingut durant 25 anys en finançament de la recerca en biomedicina i conscienciació social sobre malalties greus i cròniques, ha sigut distingida en la categoria de Mecenatge Científic. La publicació digital 'UABDivulga', de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), espai de divulgació científica amb una trajectòria de més de 13 anys d’existència, ho ha sigut en la categoria de Comunicació Científica, i el Premi de Partenariat Publicoprivat en R+I recau en la plataforma de recerca col·laborativa en l’àmbit de la mobilitat Cooperative Automotive Research Network (CARNET), impulsada per SEAT, Volkswagen Group Research i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquests tres últims guardons no tenen dotació econòmica.