Roger Español, l'home que va perdre la visió l'1-O: "Tornaria a votar i tornaria a defensar l'escola"

Roger Español va perdre la visió d’un ull per l'impacte d'una bala de goma de la policia espanyola durant el referèndum de l'1-O, quan es trobava a l'exterior de l'Escola Ramon Llull. En una entrevista al programa 'El món a RAC1', Español ha assegurat que "tornaria a votar i tornaria a defensar l'escola, perquè ser allà va suposar fer comunitat". "A l'Escola Ramon Llull vaig conèixer molta gent amb qui ens creuàvem pel barri però que mai ens havíem aturat a parlar. Vaig parlar amb molta gent i el sentit de comunitat va ser molt gran i molt maco", ha dit Español.

Aquest veí de Barcelona ha presentat una querella contra tres agents del cos i confia que es faci justícia. "Espero que es retin comptes amb la justícia, i per això he presentat una querella; espero que qui la fa pagui", ha afegit. "Emprenya bastant que neguin tot el que va passar amb la quantitat de ferits i d'imatges que hi ha de l'1-O. És increïble que ho segueixin negant", ha dit a RAC1. També ha explicat que s'han identificat els dos comandaments de l'operatiu però no l'agent que va disparar i que ningú de la policia espanyola o del ministeri d'Interior s'ha posat en contacte amb ell ni li ha demanat perdó.

Español, que té un fill de vuit anys, ha perdut la visió de l'ull però espera poder mantenir el globus ocular, ja que l'ull està estable. Encara no ha recuperat la vida normal que feia abans de rebre l'impacte però sí que ha recuperat algunes rutines com ara tornar a l'escola on estudia o moure's sol pel carrer.

Nega també que en el passat tingués problemes amb la policia o que fos una persona violenta, com s'havia arribat a dir. Español treballava abans en el sector serveis i ara es dedica al món de la música.