La Sagrada Família ja té els mateixos controls d’accés que l’Aeroport (i el Vaticà)

Entrar a la Sagrada Família de Barcelona implica ara passar els mateixos controls que fer-ho a l’Aeroport: passar la bossa i la jaqueta per un escànner d’equipatges i creuar un arc detector de metalls. Però la mesura, que es va posar en marxa abans-d’ahir, no s’inspira en la seguretat dels aeroports, sinó en la del Vaticà, que ja fa anys que fa servir el mateix sistema, i és el "referent" de la Fundació Sagrada Família en aquest camp, segons el director de Seguretat i Operacions de l’entitat que gestiona el temple, Marc Martínez.

Ara, doncs, hi ha deu escànners i arcs de metalls en les dues entrades al temple: sis a la del carrer Marina i quatre a la del carrer Sardenya, capaços d’absorbir els 1.500 visitants per hora que rep la basílica però també els fins a 3.000 o 4.000 fidels que poden arribar per una missa concreta en tan sols vint minuts, segons Marc Martínez. El director de Seguretat ha explicat avui que a la missa del dia 30, amb uns 2.000 assistents, ja van fer la prova i que havia funcionat correctament. Els nous controls d’accés han costat uns dos milions d’euros i han implicat també que s’hagi de contractar una dotzena de vigilants privats. L’equip de seguretat del temple té una quarantena de membres, que fan torns durant tots els dies de l’any.

540x306 Al temple de la Sagrada Família s'hi han instal·lat deu escànners d'equipatges i arcs detectors de metalls / E. B. Al temple de la Sagrada Família s'hi han instal·lat deu escànners d'equipatges i arcs detectors de metalls / E. B.

Fins ara el control de seguretat es feia de manera "visual", segons ha explicat Marc Martínez. Els vigilants obrien i revisaven les bosses dels visitants una per una, i ja s’hi havien trobat des d’esprais d’autodefensa fins a ganivets i navalles de tota mena, passant fins i tot per pistoles elèctriques, segons ha explicat Martínez. Als visitants també els fan treure les ulleres de sol i les gorres, perquè dins del temple hi ha un circuit tancat de videovigilància, encara que segons el director de Seguretat es fan servir sobretot per prevenir l’actuació dels carteristes.

"La seguretat és un dels principis bàsics de la nostra fundació", ha declarat el director de la Fundació Sagrada Família, Xavier Martínez, que fins i tot manté que és un dels "signes d’identitat" de l’entitat. Ha assegurat que la instal·lació dels arcs de metalls i els escànners s’ha fet per una recomanació que els van fer els Mossos d’Esquadra el 2015, quan es va començar a gestar el pla estratègic de seguretat. S’han passat més d’un any per instal·lar-los, de manera que el projecte és anterior als atemptats del 17 d’agost, però ja es van planificar tenint en compte l’amenaça del terrorisme jihadista. Cal recordar que els autors dels atemptats de la Rambla i Cambrils haurien planejat atacar la Sagrada Família.

La instal·lació dels nous controls d’accés no implica cap canvi als talls de trànsit dels carrers Marina i Sardenya. La reobertura dels dos carrers davant de la Sagrada Família "és una decisió municipal" a les mans de l’Ajuntament de Barcelona, segons Marc Martínez, tot i que admet que, pel que saben, continuaran tancats "fins a nova ordre". Els arcs de metalls i els escànners impliquen l’establiment total del pla estratègic més enllà d’algunes mesures més que Marc Martínez no ha concretat. "Són detalls d’acabament d’algun element tecnològic desvinculat d’aquesta infrastructura", ha explicat.