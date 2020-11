Vergés avança que el Nadal serà "molt complicat" amb àpats amb menys gent

Els primers senyals de fre de la segona onada de covid-19 a Catalunya, on la velocitat de propagació del virus ha baixat per sota d'1, són una bona notícia per al departament de Salut però no permeten encara aixecar algunes de les restriccions fixades, com el tancament de bars i restaurants o el toc de queda. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat en una entrevista a Ràdio 4 que aquesta disminució del ritme de contagis és "fruit de les primeres restriccions", a les quals es va sumar després el toc de queda i les restriccions de mobilitat per al cap de setmana. "És molt difícil abaixar les xifres de contagis i d'hospitalitzacions i UCI", ha apuntat.

Vergés ha dit que "estem en el camí" però que ara no s'ha de córrer per relaxar mesures. "S'hauran de mantenir un temps per reduir el nombre de casos", ha deixat clar. El toc de queda, ha dit, "continuarà segur" i, tot i que no ha descartat una obertura parcial dels bars –a les terrasses–, ha apuntat que "no es pot córrer".

La consellera ha assegurat, també, que no tem per un possible col·lapse del sistema sanitari perquè s'han "pres mesures per evitar-lo". "La segona onada l'hem de viure diferent", ha dit, i ha apuntat que sí que hi ha alguna desprogramació als hospitals però que per no fer-les de manera general "cal actuar". "El sistema de salut està preparat, sap què ha de fer, i hem pres mesures per no posar-lo contra les cordes", ha remarcat. Pel que fa la primària, ha admès que estan desbordats pel volum de feina: "Tenim la primària i els laboratoris al límit; ho hem d'abaixar i ho estem començant a fer". Ha apuntat, però, que s'han pres decisions per ajudar a destensionar el sistema com treure la campanya de la vacunació de la grip fora dels CAP.

Sobre el paper de les farmàcies, ha dit que s'han de poder aprofitar: "Soc molt partidària que les farmàcies puguin fer moltes coses de salut", ha dit, però ha remarcat que hi ha temes legals per decidir si poden o no poden fer proves de covid.

La consellera també s'ha referit a com creu que seran les festes de Nadal i ha avançat que veu un escenari "molt complicat": "Crec que patirem". Ha apuntat que caldrà explicar les eines per poder celebrar les festes de manera segura i que això passarà per evitar de totes totes els àpats amb molta gent i per intentar, en la mesura del possible, fer celebracions a l'aire lliure i més reduïdes.

"No trobaran res"

Vergés ha defensat que no s'ha d'amagar d'un "dinar personal" amb Xavier Vendrell com el que es recull al sumari de l'operació Volhov. "No trobaran res", ha assegurat. Ha defensat que dels àudios de Vendrell es desprèn que està "decebut" per no haver rebut un contracte i ha apuntat que en el dinar que van mantenir ell es va queixar d'això, però que també van parlar de política. "Hi ha molta gent que es queixa, intento parlar amb tothom", ha defensat.