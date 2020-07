Salut alerta que els joves de 15 a 29 anys són els més afectats pels nous brots del Segrià

"La franja de joves d'entre 15 i 29 anys és la que ha patit un augment més elevat de casos de covid-19 en els últims 14 dies". Així de clara s'ha mostrat la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, que ha afegit que set de cada deu infectats pel brot al Segrià tenen menys de 65 anys. "És un canvi de paradigma respecte a la primera onada", ha avisat Farreny.

En el marc de la mateixa roda de premsa, tant el delegat del Govern a Lleida, Ramón Farré, com el responsable epidemiològica de la regió, Pere Godoy, s'han expressat en termes similars a Farreny davant de l'increment "insostenible", han dit, entre la gent jove. Per a Godoy, es tracta d'una dada "rellevant" de cara a unes complicacions més baixes de la malaltia: "L'edat de la majoria d'afectats, menys proclius a patologies prèvies, ha permès no agreujar la situació sanitària actual".

De tota manera, Farré ha exigit una "altíssima responsabilitat" i la necessitat de reduir la mobilitat entre la "població jove", atès que "són els que es mouen més", ha puntualitzat, per reduir una "situació de transmissió comunitària que ja és notable" entre ells. " Mascareta per prendre cafè, distància per fer-se petons i mans netes cada dos minuts", ha proposat a la gent jove el delegat del Govern.

No al confinament domiciliari

Tot i que Farré ha començat la roda de premsa alertant sobre l'increment del nombre de positius de coronavirus al Segrià –de gairebé 300 casos en el últimes hores–, el qual ha qualificat de "molt elevat", el delegat del Govern ha volgut deixar clar que "no està previst" modificar les "condicions actuals" del confinament del Segrià. "El que vam aprovar dissabte passat es manté inalterat i no té data de caducitat", ha manifestat Farré, que ha repetit en diverses ocasions que l'actual confinament perimetral "no té data límit" ni "de caducitat".

"El confinament domiciliari a la comarca és una mesura que ara mateix no està plantejada", ha insistit Farré de nou quan se li ha preguntat sobre la reunió del Procicat que tindrà lloc demà al matí a Barcelona. "És la segona vegada que es reuneix. La primera va ser dissabte passat i va servir per decretar el confinament perimetral del Segrià, però demà no s'anunciarà cap enduriment del confinament actual, creieu-me", ha insistit Farré.