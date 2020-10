Salut congela la reobertura de l'oci nocturn per la situació epidemiològica

El departament de Salut ha congelat la reobertura de les discoteques i l'oci nocturn per evitar un empitjorament de l'evolució epidemiològica a Catalunya, segons ha pogut saber l'ARA. La consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'han reunit amb el Govern per traslladar els seus dubtes entorn a la mesura, que havia de ser vigent aquest mateix dimecres i que no ha arribat a publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).

Tot i que Argimon va assegurar dimarts que la decisió de reobrir l'oci nocturn amb reserves buscava reduir els botellons i que "l'oci regulat" ajudés a disminuir aquesta pràctica i a millorar la traçabilitat dels contagis, el departament ha decidit per unanimitat paralitzar l'ordre. La idea inicial era que l es discoteques i sales de concerts poguessin obrir amb el públic assegut en cadires, o cadires i taules, i amb la condició que acollissin actuacions musicals o espectacles, i que l'ús de la pista de ball continués prohibit. Amb tot, l'augment progressiu de les infeccions detectades els últims dies i la previsió de Salut Pública que vinguin "moments molt complicats" les pròximes setmanes ha obligat les autoritats sanitàries a recular.