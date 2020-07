Salut demana als veïns de la Florida, la Torrassa i Collblanc que no surtin de casa si no és imprescidible

Amb 300 casos actius de coronavirus a l'Hospitalet de Llobregat, majoritàriament d'entre 20 i 50 anys, el departament de Salut aposta per extremar les mesures de seguretat al municipi amb l'objectiu de "tallar les cadenes de contacte". Ho fa, però, amb una sèrie de recomanacions i algunes mesures que només afecten els tres barris més afectats pels nous brots a la ciutat: la Florida, la Torrassa i Collblanc. La consellera, Alba Vergés, ha demanat aquets dimarts als veïns d'aquests tres barris que evitin sortir de casa si no és imprescindible i evitin els contactes amb grups de més de deu persones durant almenys quinze dies. També ha anunciat que se suspenden la majoria d'activitats culturals, lúdiques i esportives als tres punts més crítics de la ciutat.

En roda de premsa conjunta amb l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i el conseller de l'Interior, Miquel Buch, Vergés ha exposat els continguts d'una nova resolució que busca reduir al màxim el "nivell d'activitat social". Així, ha recomanat als ciutadans de les zones afectades que només surtin al carrer en supòsits com anar treballar, als centres salut, tenir cura de persones grans o dependents, anar a comprar o per causes de força major, entre d'altres. I pel què fa a les reunions de més de deu persones, ha reclamat que no tinguin lloc ni en l'àmbit públic ni en el privat. La consellera ha afirmat que cada ciutadà d'ha d'"autorregular", i ha afegit: "Si actuem ara i deixem de fer alguna activitat social [...], ens servira per poder-la fer-la més endavant i el més aviat possible".

El director de la unitat de seguiment de la covid-19 del Govern, Jacobo Mendioroz, havia constatat aquest matí que a l'Hospitalet ja hi ha transmissió comunitària, però ha afegit que veu "poc factible" el confinament perimetral. "Tancar barris complets d'una ciutat, almenys ara, requereix d'una mobilització i infraestructura que ho fa molt difícil. A Lleida són més controlables les entrades i sortides que no pas en una zona que està a dintre de la ciutat", ha argumentat a RAC1, on ha afegit que la situació dels brots tampoc és la mateixa.