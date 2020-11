Salut obre un expedient per investigar la missa multitudinària a la Sagrada Família

Salut Pública obre un expedient per investigar si s'han complert totes les mesures de protecció de la salut i de mobilitat en la missa multitudinària d'aquest dissabte a la Sagrada Família, que ha congregat prop de 600 persones per beatificar Joan Roig Diggle, un jove catòlic de 19 anys que va ser afusellat per milicians anarquistes a principis de la Guerra Civil, el 12 de setembre del 1936. La missa havia estat autoritzada pel Procicat, però el departament de Salut ha emès un comunicat aquest dissabte a la tarda per dir que investigarà els fets "davant la gran mobilitat" que ha tingut l'acte religiós.

La basílica, que està tancada a les visites des de fa una setmana, s'ha obert aquest dissabte per acollir aquesta cerimònia, que ha respectat la limitació d'ocupar menys d'un terç de la capacitat del temple. Els assistents, que segons els organitzadors eren de Barcelona per respectar el confinament municipal, han mantingut la distància i l'ús de la mascareta, però en alguns moments de la missa els capellans que la concelebraven no han mantingut les distàncies de seguretat. A més, sí que hi havia 15 bisbes que han arribat des d'altres punts de Catalunya i el nunci apostòlic, que s'ha desplaçat des de Madrid, que queden exclosos de les restriccions de mobilitat per motius laborals.

Salut ha afirmat, en el text, que "aquests tipus d’esdeveniments massius tenen un risc epidemiològic del tot injustificable donada la situació actual" i, per tant, es plantejarà "reforçar les mesures de protecció perquè no torni a passar".

De fet, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet servir el mateix qualificatiu d'injustificable en el seu compte de Twitter. "Obrirem un expedient i farem els aclariments necessaris perquè no es tornin a repetir", ha afirmat, i ha lamentat que l'estat d’alarma del govern espanyol no permeti suspendre actes religiosos. "Però el dret a culte no pot passar per sobre del sentit comú i de la protecció de la salut", ha afegit.

Imatges injustificables. Obrirem expedient i farem els aclariments necessaris perquè no es tornin a repetir. L’Estat d’alarma del govern espanyol no ens permet suspendre actes religiosos, però el dret a culte no pot passar per sobre del sentit comú i de la protecció de la salut https://t.co/xZWyDdJY7B — Alba Vergés Bosch 🎗 (@albaverges) November 7, 2020

En el comunicat, el departament de Salut recorda que el reial decret de l’estat d’alarma del govern espanyol "només permet reduir aforaments i no tancar espais religiosos", atès que la Constitució espanyola considera la llibertat de culte com a dret fonamental. El text de Salut arriba després d'una gran indignació a les xarxes, sobretot del món cultural, que es pregunten per què es poden oficiar misses i no celebrar espectacles.

La diferència essencial és que la llibertat religiosa és un dret fonamental constitucionalment protegit mentre que la cultura és "un principi rector de la política social i econòmica". La constitució "garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació que la necessària pel manteniment de l'ordre públic protegit per llei", tal com explica l'economista i llicenciat en dret Roger Medina. La llibertat de culte no pot ser, per tant, suspesa o prohibida només amb un estat d'alarma. La suspensió absoluta dels drets fonamentals necessita de la declaració de l’estat d’excepció, extrem al qual no s'ha arribat.

Altres beatificacions, com la que s'havia de fer la setmana vinent a la Seu de Manresa, s'han ajornat pel context actual. Tot i així, aquesta no és la primera polèmica entre la Generalitat i l'Església, després que al juliol s'obrís un expedient a l'arquebisbat per una cerimònia, també a la Sagrada Família, en record de les víctimes de la pandèmia que es va celebrar sense el permís del Procicat i va reunir 400 persones, quan el límit del permès eren 10.