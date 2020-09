Salut redueix de 14 a 10 dies les quarantenes dels contactes de positius de covid-19

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha confirmat aquest dimarts que les quarantenes per als contactes estrets de positius per covid-19 es reduiran de 14 a 10 dies a partir de la setmana que ve per millorar el compliment d'aquests aïllaments. "Tots sabem que les quarantenes de 14 dies són la millor opció, però s'ha de fer un balanç risc-benefici per poder escurçar-les, pensant que hi ha un cert risc però que creiem que és controlable", ha afirmat l'epidemiòleg en una entrevista a TV3. La reducció del temps de quarantena permetrà, per exemple, que un infant que hagi de fer aquest aïllament per un positiu al seu grup bombolla al centre educatiu ho faci durant 10 dies i no 14 com fins ara.

Argimon ha anunciat que, després d'analitzar aquesta possibilitat amb un grup d'experts -els quals, ha dit, tenien opinions de tot tipus al respecte- ha signat la resolució que permetrà reduir el temps d'aïllament dels contactes estrets de positius de coronavirus, que fins ara és l'única opció viable per trencar les cadenes de contagi. L'epidemiòleg ha recordat que des de l' última actualització del protocol d'actuació davant de casos de coronavirus, l'aïllament de les persones amb una PCR positiva ja és de deu dies. "D'aquesta manera unifiquem els criteris i els terminis", ha explicat.

"No fem res que no hagin fet altres països com Suïssa o Holanda", ha apuntat el secretari, que ha descartat, però, reduir la quarantena a set dies com ha fet França. "Això és massa agosarat per a nosaltres", ha dit en relació a la situació epidemiològica de Catalunya. La màxima autoritat catalana en Salut Pública ha assegurat que la decisió s'anirà avaluant depenent de si el compliment de les quarantenes "van millorant o no". "I si hem de fer un pas enrere, el farem. No em faria cap mena de vergonya admetre que ens hem equivocat", ha apuntat.

Creixement epidemiològic a tot el país

Aquesta decisió de Salut arriba en plena represa de la normalitat, una setmana després de l'inici de curs i quinze dies després de la tornada laboral generalitzada. En els últims dies ha començat a pujar la corba epidemiològica i, en aquest sentit, Argimon ha recordat que la setmana passada ja va advertir que els indicadors epidemiològics augmentarien. "Tenim uns indicadors que estan incrementant una mica més del que m'esperava. Si això continua augmentat, prendrem mesures d'àmbit més global però comprensives", ha avisat el secretari de Salut Pública.

Aquest neguit el confirmen les dades: entre el 12 i el 18 de setembre, la setmana mòbil més fiable per analitzar la tendència epidemiològica, la taxa de contagis o R, indicador clau per conèixer la propagació del virus i que en mesura la velocitat de reproducció en els últims 7 dies, ha tornat a superar el llindar de l'1, situant-se en l'1,13. Això vol dir que, de mitjana, una persona infectada transmet el virus a més d'una persona.

El risc de rebrot, que calcula els potencials diagnòstics dels següents 14 dies per anticipar-se a nous brots a partir dels casos confirmats i la R, també ha tornat a repuntar després de setmanes estable, i ha passat de 169 a 186 en només dues setmanes. Així, el valor de rebrot s'acosta perillosament a 200, que és e l llindar que es considera crític. De fet, el mapa català està quasi en la seva totalitat pintat de vermell, cosa que significa que la transmissió pot descontrolar-se arreu del territori.