Salut reconeix que Lleida és "la zona més complicada de Catalunya"

A nivell epidemiològic, Lleida continua sent "la zona més complicada de Catalunya". Així ho ha afirmat el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, que ha exposat les xifres de contagi: 131 positius per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana catalana està situada gairebé a la meitat, 71. Segons les dades de Salut, les àrees bàsiques de Balaguer, Lleida, Alcarràs i Seròs són les més problemàtiques i segueixen creixent els casos a Lleida, Ponts i Artesa de Segre.

Farré ha recalcat que cal abaixar la incidència abans que tornin les escoles i, per aconseguir-ho, els pròxims 15 dies són vitals. "Es produiran casos en els col·legis i cal estar preparats per atendre'ls", ha afegit la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, que considera que Lleida segueix amb una "calma tensa" amb 130 ingressats, dels quals, 18 a l'UCI. A més, dels pacients hospitalitzats, set tenen menys de seixanta anys i la més jove té 37 anys.

Per evitar que tornin a augmentar els contagis, els dos responsables han subratllat que és important "no moure's de casa si no cal", mantenir la distància, la higiene de mans i portar sempre la mascareta.

Possibles cribratges a la Noguera, al Pla d'Urgell i a Lleida

Farreny ha avançat que el departament de Salut està estudiant realitzar cribratges a les comarques de la Noguera, al Pla d'Urgell i a Lleida ciutat, i que ho decidiran la setmana vinent. Pel que fa als tests massius que es van fer a Torregrossa, amb 153 proves PCR, es van detectar un 3,3% de positius. A més, paral·lelament, també s'ha iniciat una segona tanda de tests a les centrals fructícoles.

En aquest sentit, el director del departament de Treball a Lleida, Vidal Vidal, ha indicat que, com que la campanya de recollida de fruita avança cap al Pla d'Urgell i l'Urgell, s'ha acordat habilitar noves instal·lacions per aïllar persones positives o que siguin contactes estrets i que no puguin aïllar-se en el seu domicili. Així, s'habilitarà un espai a la caserna de la Guàrdia Civil de Bellpuig i un altre a l'alberg de pelegrins de Verdú (Lleida). En total, a la província, hi haurà unes mil places.

Les mesures restrictives continuen 15 dies més

D'altra banda, el Procicat ha acordat prorrogar quinze dies més les restriccions establertes a 45 municipis del Segrià i la Noguera i a les EMD de Sucs i Raimat. Així, seguirà vigent la prohibició de reunions familiars i socials de més de deu persones i la limitació del 50% d'aforament en activitats culturals, recreatives, esportives o de restauració que es facin a l'interior.