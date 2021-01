Salvador Illa: "El 70% de la població estarà vacunada a l'estiu"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que "el 70% de la població estarà vacunada a l'estiu". Almenys aquest és l'objectiu del govern espanyol i, segons Illa, és totalment factible perquè "el ritme de vacunació és òptim". El ministre s'hi ha mostrat convençut malgrat que tots els indicadors mostren més aviat el contrari: cada dia es vacunen a Espanya una mitjana de 32.000 persones –quan les previsions inicials eren que fossin 121.000–, i a més estem en una tercera onada i la setmana que ve la companyia Pfizer subministrarà a Espanya només el 56% de les dosis de vacunes previstes.

"Espanya és el novè país del món en vacunació. L'estratègia funciona –s'ha complagut el ministre–. Aconseguirem que el 70% de la població estigui vacunada a l'estiu". Illa ha tret importància al fet que Pfizer anunciés ahir que només podrà subministrar a Espanya el 56% de les dosis previstes la setmana que ve. Segons el ministre, es tracta d'un reajustament temporal, ja que l'última setmana de gener la xifra de dosis subministrades per l'empresa tornarà a ser la prevista inicialment i fins i tot augmentarà. Fins ara Espanya rebia 350.000 dosis a la setmana, i a Catalunya li en tocaven 60.000.

Aquest dissabte, però, el ministre no ha facilitat dades. És a dir, no ha dit quantes dosis es rebran en les setmanes posteriors i quantes tocaran a cada comunitat autònoma. Per tant, és una incògnita saber quantes persones podran ser immunitzades en les pròximes setmanes. El que sí que ha aclarit Illa és que a les persones que van rebre la primera dosi a finals de desembre i que han de rebre la segona la setmana que ve se'ls subministrarà sense problemes. Però tampoc ha facilitat xifres concretes.

En canvi el ministre sí que s'ha mostrat clar en afirmar que "estem en una tercera onada". De fet, ha sigut rotund: "La situació és molt preocupant", ha arribat a dir. Malgrat això, ha tornat a descartar que el govern espanyol decreti el confinament domiciliari, com demanen algunes comunitats autònomes. Illa considera que l'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol, que s'allargarà fins al 6 de maig, és suficient perquè les comunitats autònomes estableixin les restriccions necessàries per frenar la cadena de contagis.

Segons el ministre, aquest augment exponencial de casos no es deu a la presència de la variant britànica del covid a Espanya. De fet, Illa ha assegurat que de moment només s'han detectat "una mica més d'un centenar de casos" de la soca britànica, tot i que n’hi ha "diversos centenars sospitosos que estan en estudi". Illa atribueix l'augment de casos de coronavirus a les reunions socials durant les festes nadalenques.