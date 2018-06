Salvini: "L''Aquarius' atraca a Espanya; ja no som l'estora d'entrada d'Europa"

El ministre de l'Interior italià, l'ultradretà Matteo Salvini, ha tornat a cantar victòria amb l'arribada de l''Aquarius' a València. El responsable d'haver tancat els ports italians a l'embarcació humanitària que treballava sota les instruccions de les autoritats italianes i que va forçar els nàufrags a un penós viatge de més d'una setmana, ha dit en un tuit: "Per primer cop una embarcació que va sortir de Líbia amb destinació a Itàlia ha desembarcat en un altre país. Ja no som l'estora d'entrada d'Europa".

La #Aquarius approda in Spagna. Per la prima volta una nave partita dalla Libia e destinata in italia attracca in un Paese diverso: segno che qualcosa sta cambiando, non siamo piú gli zerbini d’Europa.

Salvini va advertir dissabte que les ONG que rescaten immigrants al Mediterrani central no els podran portar a Itàlia. En una publicació a Facebook ha explicat que les embarcacions humanitàries 'Lifeline' i 'Seefuchs', que són davant de les costes de Líbia, rebran el mateix tracte que l''Aquarius'. En el missatge les acusa, com a la resta d'ONG, d'estar "a l'espera de carregar els éssers humans abandonats pels traficants de persones". No és el primer cop que Salvini i altres polítics italians acusen les ONG de fer de "taxis" per als traficants de persones.

"Que sàpiguen aquests senyors que Itàlia ja no vol ser còmplice del negoci de la immigració clandestina i, per tant, hauran de buscar altres ports (no italians) als quals dirigir-se", ha afirmat en el missatge.

Amb el nou govern a Itàlia, dels populistes del Moviment Cinc Estrelles i l'ultradretana Lliga, s'ha impulsat l'estratègia d'impedir que arribin als ports italians les ONG que salven vides a alta mar i només s'acceptaran els immigrants rescatats per la marina italiana.