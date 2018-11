El govern espanyol auditarà les universitats per esporgar-ne les pseudociències

El pla contra les pseudoteràpies que va anunciar dimecres el govern espanyol també vol fer net a la universitat, i ho farà tant a la pública com a la privada. De fet, el document preveu una línia d’actuació específica per eliminar tots aquells títols oficials de l’àmbit de la salut que continguin al seu programa coneixements que no tinguin un aval científic. Es calcula que a l’estat espanyol es practiquen més de 200 teràpies naturals -i moltes compten amb cursos universitaris a gairebé totes les universitats de l’estat espanyol-, però encara no ha transcendit cap inventari que aclareixi quines seran apartades immediatament del sistema. Caldrà veure, segons el govern, quines tenen prou evidència científica al darrere per ser impartides. Ja sonen, però, noms com el de l’homeopatia o l’acupuntura. L’ofensiva es preveu implacable. Però com es procedirà a fer aquesta purga? Els títols universitaris es renoven cada pocs anys i serà llavors quan seran auditats per verificar que compleixen amb les recomanacions que establirà el ministeri de Ciència. Llavors, segons expliquen des d’aquest organisme, tots els títols oficials, per seguir sent-ho, hauran de superar dos filtres o fins i tot tres. El primer sedàs el passarà un organisme propi de cada comunitat autònoma; en el cas català, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. El segon, el Consell d’Universitats, que depèn directament del ministeri. I en els casos en què hi continuï havent dubtes sobre l’aval científic del títol, el prestigiós Institut de Salut Carlos III també hi dirà la seva.

Els metges, dividits

Ara bé, tot i que ara s’auditaran totes les universitats espanyoles de manera sistemàtica, a algunes no els vindrà de nou. N’hi ha que van retirar cursos d’aquest tipus en el passat, ja fos per l’allau de crítiques internes, com és el cas del màster d’homeopatia de la Universitat de Barcelona (UB), o per la pressió social, com va passar quan la Universitat de València va retirar set dels títols que oferia a instàncies de l’Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques, que hi està en contra “perquè la presència d’aquest tipus de continguts a les universitats legitimen l’engany als pacients”, diuen.

El cert, però, és que encara hi ha molts d’aquests cursos, que ara el govern central té en el punt de mira, que es continuen impartint. A Barcelona, precisament, se n’imparteix un dels més reconeguts en l’àmbit europeu. Es tracta del màster oficial de medicina tradicional xinesa de la UB, que costa més de 2.000 euros i està dirigit a professionals formats en la medicina occidental que volen ampliar els seus coneixements. I és en casos com aquest que apareixen els clarobscurs que han generat aquest pla de xoc del ministeri entre la comunitat mèdica i universitària. El degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, el doctor Francesc Cardellach, com tots els professionals de la sanitat consultats per l’ARA, agraeix que el govern vulgui “posar ordre” en el món de les pseudoteràpies. Això sí, considera que l’acupuntura -una de les pràctiques més esteses de la medicina xinesa-, per exemple, hauria d’estar exempta de qualsevol “neteja”. “S’han fet barbaritats, sí, però no es pot desacreditar d’entrada una teràpia com l’acupuntura perquè hi ha estudis que demostren que té evidències científiques”, assegura el doctor Cardellach. Fins a nou avís, el degà diu que seguiran impartint aquest màster a la universitat.

Un sedàs amb fuites

La majoria de cursos de teràpies naturals que ofereixen les universitats, però, no són “màsters oficials”. Són el que s’anomena “títols propis”: postgraus i altres cursos que les institucions ofereixen sense que el ministeri hi pugui interferir, perquè tenen autonomia pròpia per decidir-los. Coneixent la manca de competències de l’Estat en aquest sentit, el govern espanyol diu que en els pròxims mesos convidarà les universitats a atenir-se a l’informe de recomanacions, el que hauran de passar els màsters oficials, i els recordarà que l’aval ministerial és sinònim de prestigi. En última instància, això sí, dependrà de la decisió de cada universitat i, de fet, fonts de la cartera de Pedro Duque admeten a l’ARA que, si no els fan cas, ells no podran fer-hi res.