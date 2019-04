Sancionen Aquopolis Costa Daurada per tenir sis dofins en una piscina inadequada

El departament de Territori i Sostenibilitat ha sancionat amb 801 euros Aquopolis Costa Daurada per tenir sis dofins en una piscina inadequada durant quatre mesos, des de finals del 2017 fins al final del primer trimestre del 2018. Estaven en una piscina d'ones amb una profunditat d'1,80 metres, insuficient per als animals, i tampoc tenia ombres. "Aspectes totalment inadequats per al benestar dels dofins i que poden suposar un risc per a la seva salut", diu la resolució, a la qual ha tingut accés l'ACN. Els animals eren a Vila-seca (Tarragonès) mentre es feien obres al parc on vivien, a Benalmádena (Màlaga). La plataforma Zoo XXI ha remarcat que és la primera vegada que una entitat empresarial que gestiona zoològics és sancionada per la comissió per una conducta contrària a la legislació sobre protecció animal.

Segons la inspecció que van fer membres del SEPRONA de la Guàrdia Civil i veterinaris del departament de Territori i Sostenibilitat, la piscina d'ones, a més, no estava autoritzada per allotjar-hi dofins, i tampoc constava que s'haguessin fet anàlisis completes de l'aigua de la piscina. També van detectar altres irregularitats administratives.

Zoo XXI, que promou una iniciativa a Barcelona per canviar el model de zoològic de la ciutat, també denuncia que un dels directius ara sancionat forma part de les associacions nacionals i internacionals que van autoritzar el trasllat d'aquests dofins, i també és professor d'un màster de benestar animal a la UAB. Leonardo Anselmi, portaveu de Zoo XXI i president de l'ONG Libera, s'ha queixat de "l'actitud lobista de les associacions internacionals de zoos i aquaris", i ha constatat que "el bon nom d'alguns científics té a veure o amb encerts del passat o amb relacions personals i econòmiques". L'entitat Libera va ser part interessada en aquest expedient.