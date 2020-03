L'Estat compra 640.000 tests de detecció ràpida del Covid-19

El ministeri de Sanitat treballa per millorar la detecció ràpida del Covid-19 en la població i ha comprat 640.000 tests que tindrà a disposició en els pròxims dies. Aquesta tasca la du a terme de la mà de l'Instituto de Salud Carlos III, que aquest dissabte ha explicat que s'han fet com a mínim 355.000 tests PCR a tot el país. Això no significa que s'hagin fet proves a 355.000 persones, perquè a vegades un mateix pacient pot requerir dos tests pel diagnòstic i durant el procés d'ingrés algun més. A la roda de premsa diària del comitè tècnic hi ha participat la portaveu de l'organisme, Raquel Yotti, i ha informat que es fan entre 15.000 i 20.000 proves diàries, una xifra similar a la dels països de l'entorn. Una de les problemàtiques dels primers dies d'impacte del coronavirus era que molta gent no podia sotmetre's a proves per determinar si estava infectada, i ara es té la capacitat d'arribar al milió de tests.

Yotti ha afirmat que, en coordinació amb el ministeri, s'ha dissenyat un pla per automatitzar PCR amb robots, i que se'n compraran quatre que fan milers de mostres. Aquest nou mecanisme permetria fer 80.000 tests ràpids diaris, ha afirmat Yotti, que ha afegit que en els pròxims dies arribaran un total de 640.000 tests. Al Centre Nacional de Microbiologia de l'Instituto Carlos III s'ha anat estudiant la validesa dels kits de detecció que s'han anat obtenint per assegurar que el diagnòstic resultant sigui vàlid. "No només es necessita agilitat sinó també seguretat", ha subratllat.

Yotti ha destacat l'increment progressiu de tests que s'han anat fent els últims dies. De fet, fa una setmana el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va explicar que se n'havien fet 30.000, i ara ja en són 355.000. Corresponen a dades del recompte d'hospitals de totes les comunitats autònomes i de diferents proveïdors, ha confirmat la Moncloa, que ha afegit que l'actualització és constant. Les proves ràpides s'aniran fent en diverses poblacions i, segons Yotti, els resultats apareixen al cap de 15 o 20 minuts. "Això farà que es puguin prendre decisions clíniques ràpides", ha continuat.