Setge europeu a la tinta dels tatuatges

Suar tinta. Això és el que haurà de fer el sector del tatuatge per adaptar-se als canvis que venen. La Unió Europea vol restringir l’ús de 4.000 substàncies potencialment nocives per a la salut que s’han detectat en la composició de les tintes de tatuar. Alguns d’aquests químics podrien provocar càncer o afectar els òrgans reproductors, però encara no s’ha demostrat la relació entre tenir tatuatges i l’aparició del càncer. Per aquest motiu, tatuadors i dermatòlegs fan una crida a no fer saltar cap alarma i valoren positivament la voluntat de regular el sector.

La proposta, que es debatrà a mitjans del 2019, l’encapçala l’Agència Europea de Productes Químics (ECHA), i busca legislar a nivell comunitari un sector que fins ara només tenia un marc de recomanacions tot i estar en ple auge. A la Unió Europea les persones tatuades ja representen el 12% de la població i, a Espanya, es calcula que un de cada tres joves d’entre 18 i 35 anys porta algun tatuage, segons l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Veneorologia (AEDV).

Aquestes xifres, unides a les veus crítiques amb la presència de substàncies perilloses en algunes tintes, han conduït l’ECHA a restringir totes aquelles substàncies que “a llarg termini podrien esdevenir potencialment perjudicials”. Armando Francés, distribuïdor de tintes a Espanya, veu amb bons ulls la proposta però demana que la llista es redacti “en positiu” i s’anunciïn els elements químics que sí que queden permesos per tal de no establir una “relació negativa”.

Poc coneixement

La voluntat de limitar l’ús dels químics es va accentuar arran de l’informe Seguretat dels tatuatges i maquillatge permanent, elaborat per la Comissió Europea l’any passat. Allà es recollia que en més del 60% dels casos de tintes analitzades s’hi trobaven pigments azoics, un element que podria alliberar amines aromàtiques cancerígenes, així com restes de metalls. El dermatòleg especialitzat en tatuatges, Donís Muñoz, puntualitza que “tot i saber que les amines, com els hidrocarburs, poden esdevenir cancerígenes, a la pràctica no està succeint”.

Un cas apart són les complicacions pel desconeixement general del que implica tenir un tatuatge. Muñoz recorda el cas d’una dona als Estats Units a qui van extirpar diferents òrgans al creure que hi tenia metàstasi. En les anàlisis es va comprovar que era tinta derivada dels tatuatges que s’havia acumulat als ganglis limfàtics. “La tinta no planteja cap problema per als ganglis, però els professionals sanitaris i la població han de saber què comporta tatuar-se”, resumeix.

La també dermatòloga especialitzada, Adriana Ribé, posa èmfasi a divulgar els efectes de la tinta “a curt i llarg termini” i recorda que la injecció de substàncies químiques pot produir al·lèrgies potencialment letals. Ribé lamenta que en molts casos “ens preocupem molt de la toxicitat ambiental” i “no ens ho pensem gaire quan injectem les substàncies a la nostra pell”. Una sensació que confirmen diverses fonts del sector del tatuatge, que confessen que reben més preguntes dels clients interessant-se per si la tinta és vegana que per les possibles implicacions per a la seva salut.

El monopoli espanyol

Totes les tintes haurien d’estar etiquetades amb la seva composició i origen, però l’agència química europea reconeix que això no és així. Existeixen còpies arribades majoritàriament de països asiàtics amb l’etiquetatge falsificat que afavoreixen el descontrol i la manca de seguretat. Tot i així, la majoria de les que s’utilitzen a Europa provenen dels Estats Units i compleixen els estàndards recomanats per la UE.

En el cas espanyol, però, succeeix un fenomen curiós. Espanya és un dels set països que van optar per legislar a nivell intern. I a la llista de tintes autoritzades per comercialitzar-se, regulada per l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris, només apareix el nom d’una empresa, Blacksteel, SL. Això fa que, a la pràctica, hagi esdevingut un monopoli.

A més, la tinta d’aquesta empresa “és d’una qualitat artística molt baixa” denuncia el president de l’Associació de Distribuïdors Nacional de Tatuatges i Piercings (ADNTP), Albert Grau. Això ha comportat que, tal com ha pogut confirmar l’ARA a través de nombrosos professionals que prefereixen mantenir l’anonimat, es normalitzi l’ús de tintes il·legals a l’Estat però acceptades a la majoria de països d’Europa.

Tot i així, el representant de l’ADNTP lamenta que aquesta pràctica compliqui la “traçabilitat”, fent referència al registre obligatori de la substància injectada a cada pacient a l’hora de tatuar-lo. Això ajuda a establir un diagnòstic en cas de complicació mèdica. Però en el cas espanyol, “les tintes homologades només s’utilitzen quan ve l’inspector i quan s’han d’apuntar al registre del pacient”, sentencia Grau.

Una situació enquistada que, tot i que últimament ha millorat el diàleg entre el sector del tatuatge i l’Agència del Medicament espanyola, es podria solucionar directament amb la proposta de l’ECHA. Al cap i a la fi, un nou marc comunitari podria significar la fi de la necessitat de legislar nacionalment.