Setge als pisos turístics del centre de Madrid

Després de viure tota la vida a Barcelona, el Marc (29 anys) va traslladar-se a Madrid d’un dia per l’altre per motius laborals. Tot i que ja sabia que el preu de l’habitatge a Madrid era molt alt, va quedar perplex quan va posar-se a buscar un pis. “Trobava habitacions en pisos compartits per 500 euros on no gosaria anar descalç”, explica. El seu cas no és l’excepció: el preu de l’habitatge lliure de la Comunitat de Madrid va ser el que va créixer més a tot Espanya el primer trimestre de l’any, segons l’Institut Nacional d’Estadística: va registrar un pujada del 10,2%.

És per això que el govern de Manuela Carmena -que hi veu una relació directa amb l’encariment de l’habitatge- ha decidit limitar dràsticament els pisos turístics a la capital espanyola. Amb el nou pla, l’Ajuntament de Madrid pretén il·legalitzar el 95% dels pisos turístics del centre, exigint que tinguin una entrada independent des del carrer. La proporció d’habitatges d’ús turístic al conjunt de Madrid és del 0,54%, mentre que al districte Centro arriba al 6%, segons xifres de l’Ajuntament.

Una altra de les mesures polèmiques previstes és demanar una llicència professional als pisos que es lloguin durant més de 90 dies l’any. Segons la plataforma Airbnb, el perfil d’amfitrió majoritari de Madrid lloga un espai 70 nits l’any i només el 7% tenen més de cinc anuncis.

Seguint l’empremta de Barcelona -que té un problema d’excedents turístics molt superior al de Madrid-, l’ajuntament madrileny ja va aprovar al gener una moratòria a la concessió de llicències per a totes les modalitats d’allotjament turístic al centre de la ciutat. El projecte de Carmena actualment està en fase d’al·legacions i estava previst que s’aprovés definitivament a finals d’aquesta tardor.

No obstant això, a principis d’agost se li van tòrcer els plans a l’alcaldessa, després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va portar als tribunals les normes sobre habitatges turístics aprovades per Madrid, Bilbao i Sant Sebastià. La CNMC entén que la regulació és contrària a la competència i que perjudica els consumidors. A més, s’allunya de la teoria de Carmena i desmenteix que els pisos turístics hagin contribuït a augmentar el preu de l’habitatge.

Davant d’aquests fets, fonts del sector asseguren que es troben en una “incertesa jurídica” i confien que no prosperi el pla de Carmena. “Ens preocupa molt que estiguin utilitzant l’urbanisme amb una mirada curta que intenta culpabilitzar els pisos turístics de la pujada del lloguer”, apunta el president de l’associació Madrid Aleja, Adolfo Meras. A més, denuncia que l’Ajuntament “posa el focus en els pisos turístics per justificar l’endarreriment d’habitatge social” i lamenta el perjudici que acabarà creant als amfitrions.

Un dels perjudicats és el Víctor, que és propietari de dos pisos turístics al barri de Malasaña i de Lavapiés. “Et gastes uns diners per comprar uns pisos i fer-hi reformes perquè creus que tindrà una rendibilitat”, diu el Víctor, que denuncia que serà un “cop molt dur” si finalment el pla de Carmena tira endavant.

Per al Víctor es tracta d’una situació “molt injusta”, després d’haver obtingut una llicència, perdre-la “d’un dia per l’altre”. “Si ho hagués sabut abans no hauria fet aquesta inversió”, lamenta el propietari, que considera que la situació de Madrid no té res a veure amb la de Barcelona. Segons l’estudi de la Universitat d’Alcalá Destinació turística intel·ligent i col·laborativa (3’s) aplicada a Madrid i a Barcelona, la capital espanyola té més apartaments turístics i més concentrats que Barcelona, tot i que afirma que a Madrid la “pressió social” és “menys visible”. El districte Centro acapara el 62% de l’oferta d’apartaments complets a Airbnb, mentre que a la capital catalana es concentra sobretot als districtes de l’Eixample i Ciutat Vella, que representen el 56% del total, tal com recull l’estudi.

Expulsió dels veïns

“Vam començar a viure a Chueca fa cinc anys, quan elboom dels pisos turístics i el preu del lloguer en aquesta zona era car però assumible”, apunta la Marina -30 anys-, que lamenta que actualment no podria viure en aquest barri. Per això creu que cal posar límit als pisos turístics del centre. “Si no es fa, els joves acabarem vivint als afores i el centre serà només per als turistes”, opina la veïna de Chueca.

Pensa el mateix Luisa Romero, propietària d’una botiga de roba de Lavapiés, que lamenta com s’ha encarit el barri a causa del turisme. “Hi ha moltes persones que no poden pagar el lloguer i han hagut de marxar del barri”, lamenta Romero, que espera que els veïns puguin seguir vivint a Lavapiés.