La Setmana de la Ciència comença denunciant la intervenció del 155 en l'àmbit acadèmic

El director general d'Investigació de la Generalitat, Francesc Subirada, ha lamentat aquest dilluns la "intervenció financera de les institucions acadèmiques i d'investigació públiques de Catalunya" amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, segons ell fruit del procés de ruptura liderat pel Govern. Subirada ha fet aquestes declaracions a l'acte d'inauguració de la 22a edició de la Setmana de la Ciència, on ha explicat que malgrat que hauria d'estar "content i satisfet per constatar la bona salut de la investigació a Catalunya", se sentia "trist".

Segons el director general d'Investigació, la intervenció financera dels centres acadèmics "posa en risc l'activitat acadèmica i d'investigació" i "perjudica tant la reputació com la credibilitat internacional de les institucions [catalanes]". "Em sento molt trist per veure que s'ha atemptat contra l'honorabilitat de les institucions acadèmiques i d'investigació públiques de Catalunya, que han estat incloses en una llista d'entitats financerament intervingudes i, per tant, sospitoses de cometre actes de frau de llei", ha dit el director general.

Segons Subirada, el Govern central va enviar una llista d'entitats intervingudes amb l'aplicació de l'article 155 "per bloquejar i posar sota control l'activitat de gestió econòmica ordinària, sense cap tipus de comunicació prèvia i sense cap comunicació directa amb les universitat i centres d'investigació". "És indignant comprovar que la bona reputació del nostre sistema se sent menyspreada i a les nostres institucions acadèmiques i d'investigació se'ls han rescindit els poders de gestió de la seva pròpia tresoreria sota sospita de frau", ha afegit Subirada.

El director general d'investigació ha qualificat la situació de "moralment detestable" i ha lamentat que "suposa una enorme càrrega burocràtica", una situació, l'aplicació del 155, conseqüència de la deriva rupturista del Govern amb la declaració unilateral d'independència.