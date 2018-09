Sindicats dels Mossos i d'educadors exigeixen un canvi urgent en l'actuació amb els menors estrangers

El col·lapse del sistema d'acollida amb els menors estrangers no acompanyats (MENA) ha provocat les reaccions dels diferents àmbits implicats: des dels educadors fins als Mossos d'Esquadra. En tots els casos s'ha demanat que canviï de manera urgent l'actuació que s'està fent actualment amb els joves immigrants que arriben sols. Dos sindicats dels Mossos, SAP-Fepol i USPAC, han reclamat a la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) –que és qui assumeix la tutela dels nois– que es faci càrrec dels menors perquè han recordat que no és competència de la policia la funció de guarda ni custòdia. Han considerat "inadmissible" que des de dilluns diversos joves hagin dormit –aquesta nit ha tornat a passar– a les comissaries dels Mossos i han exigit que "es posi fi a aquesta agonia".

El sindicat CCOO ha assegurat que la situació a la DGAIA és "insostenible" i ha afegit que la falta de previsió "posa en risc greu" tant els menors com els educadors. En aquest sentit, ha subratllat que les arribades massives de MENA han suposat un augment de les agressions que reben els treballadors i de contagi de malalties infeccioses. El sindicat ha afegit que la situació d'emergència que viu Catalunya pel pic d'arribades –al juliol i l'agost han vingut uns 500 nois cada mes– "no només és un problema de la DGAIA o del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sinó de país, i requereix una acció coordinada urgent del Govern". La UGT ha criticat "les improvisacions" de la Generalitat i el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha demanat "un debat de país".

Des del CEESC reclamen un abordatge global de la situació, un debat de país i una millor coordinació interdepartamental. — CEESC (@ceesc_cat) 20 de setembre de 2018

L'ONG Save the Children ha reclamat al Govern un pla a llarg termini per donar una resposta a les arribades dels joves immigrants. L'entitat ha reclamat a la DGAIA que aquesta actuació sigui "integral i transversal entre tots els departaments de la Generalitat per oferir una acollida de qualitat". "El problema va passant d'administració a administració fins a explotar als braços DGAIA", ha valorat l'ONG. La Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (FEDAIA) també ha expressat "el seu desconcert, sorpresa i perplexitat" pel fet que, des d'ahir, els centres de menors de la DGAIA hagin d'acollir els MENA "per ordre policial". El motiu és que, fins que no s'anunciï el contrari, des d'ahir els Mossos porten als centres d'acollida més pròxims els joves, però sense saber si als equipaments hi ha places ni avisar la DGAIA.

Opció de portar les actes a la fiscalia

La policia catalana ha activat aquest pla per evitar que els menors passin el dia a les comissaries i hi dormin, perquè actualment, quan els agents reben els nois a les comissaries o els troben al carrer, els identifiquen i després no tenen cap centre de referència de la DGAIA on derivar-los. Així, quan els Mossos es presenten a un centre amb un jove, el responsable de l'equipament el pot acceptar –encara que no tingui llit disponible– o bé s'hi pot negar i, en aquest últim cas, els agents tenen ordre d'aixecar acta. Segons fonts dels Mossos, entre ahir i avui la policia ha aixecat diverses actes a les persones que s'han oposat a acollir els nois. Un motiu per no acceptar-los és la sobreocupació del centre. Els Mossos estan recopilant les actes i no descarten la possibilitat de portar-les a la fiscalia.

De moment, l'informe elaborat pels serveis jurídics d'Afers Socials –avançat ahir per l'ARA– que retreu aquesta nova manera d'actuar dels Mossos amb els menors estrangers no ha provocat cap canvi en el funcionament. De fet, els consellers dels dos departaments han volgut rebaixar les tensions que s'han generat. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani (ERC), ha assegurat que "no hi ha posicions diferents" dins el Govern sobre els MENA. En declaracions recollides per Europa Press, El Homrani ha recordat que "la generació de places no és automàtica" i ha defensat que existeix "un protocol". El conseller d'Interior, Miquel Buch (Junts per Catalunya), ha explicat –en una entrevista a Ràdio 4– que s'ha de "buscar la manera que els menors siguin com menys temps millor" a les comissaries, i ha afegit que "tot el Govern" treballa per solucionar-ho.

A preguntes dels periodistes, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat "a totes les conselleries i administracions que posin el màxim esforç" en els MENA. "Evidentment hi ha alguna cosa que està fallant", ha assegurat Colau, que ha valorat que "cal posar recursos, planificar i donar la màxima prioritat". "És inacceptable que hi hagi menors dormint a les comissaries", ha conclòs.