Sis detinguts quan provaven d'impedir el desnonament de quatre famílies al barri de Lavapiés de Madrid

Sis persones han quedat detingudes quan intentaven impedir els desnonaments dels veïns de quatre habitatges al barri de Lavapiés de Madrid, que finalment han estat executats. Estan detinguts per uns suposats delictes de resistència i desobediència a agents de l'autoritat.

La pressió veïnal no ha pogut fer res per impedir el desnonament dels inquilins. Fins a 200 persones entre veïns i activistes s'han concentrat davant dels habitatges per protestar pels desnonaments, que afecten quatre famílies que hi vivien de lloguer i entre les quals hi ha un nadó d'un mes i una persona discapacitada.

El comitè de drets econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides havia reclamat suspendre el desnonament en tres dels quatre habitatges mentre examinava els casos o s'atorgava a les famílies en qüestió "un habitatge alternativa adequada". Només una de les famílies havia sol·licitat una alternativa habitacional de les quatre que han estat desallotjades de casa seva, en un edifici que s'havia convertit en un símbol de la lluita contra els desnonaments a Madrid.

Les famílies afectades portaven "moltíssims anys" vivint en aquest immoble, algunes d'elles 20 anys, i segons ha explicat l'advocada de la PAH, Alejandra Jacinto, l'any passat van rebre un burofax de l'empresa immobiliària comunicant-los que acabava el contracte. "Espantades per aquesta situació, les famílies van deixar de pagar les seves rendes", ha dit, i això va ser "l'excusa per interposar demandes de desnonament per impagament".

Tot i això, treballadors de l'Ajuntament que han acudit a l'immoble han estat parlant amb els afectats per oferir recursos als afectats, segons ha assenyalat Fernando Bardera, portaveu de la plataforma Bloques en Lucha. Pepi, una de les veïnes desnonades, ha sortit al carrer per agrair el suport de la gent congregada davant l'immoble, que ha rebut a la Policia amb crits com "Vergonya, vergonya", "Les cases són per a la gent" o "Mesures socials i no policials".

A la zona ha arribat a haver-hi una dotzena de furgons d'antidisturbis i la circulació al carrer ha estat tallada des de la matinada i durant l'execució dels desnonaments, previstos per les 9.30h. L'advocada de la PAH, Alejandra Jacinto, ha qualificat aquest desplegament policial com una "salvatjada". A més, ha denunciat davant dels mitjans que hi ha hagut una operació judicial "sense precedents" i "orquestrada" entre tres jutjats de Madrid que, segons ha dit, "van ser coordinats d'alguna manera per dictar la mateixa resolució". "És la mateixa interlocutòria amb el mateix contingut literal el mateix dia 20 de febrer i notificat amb menys de 24 hores d'antelació a les famílies que acaben de ser desallotjades", ha dit. L'advocada ha comentat que les famílies van assabentar-se del desnonament aquest dijous, i per això no han pogut traslladar les seves coses a un altre lloc.