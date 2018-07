Sopar aviat s'associa a un risc més baix de càncer de pròstata i de pit

Les persones que sopen aviat o que esperen, com a mínim, dues hores després de menjar per anar a dormir tenen menys risc de patir càncer de mama i de pròstata, segons un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) que, per primera vegada, ha analitzat la relació dels horaris dels àpats i del son amb el risc de càncer. La recerca conclou que les persones que sopen abans de les nou del vespre o que s'esperen prou temps abans de ficar-se al llit tenen un 20% menys de risc de patir càncers de mama i de pròstata que les que fan l'àpat nocturn després de les deu o se'n van a dormir immediatament després.

Fins ara el que s'havia estudiat eren els patrons de l'alimentació, però no els horaris. S'havia analitzat, per exemple, quines conseqüències podia tenir menjar carn vermella, fruita i verdura, però no les hores d'ingesta. L'objectiu de l'estudi, publicat a la revista 'International Journal of Cancer', va ser avaluar si els horaris dels àpats i de son poden estar relacionats amb el risc de patir càncers de mama i pròstata -dos dels més comuns-. Per això es van tenir en compte els hàbits de vida i el cronotip de cada persona, un atribut individual relacionat amb la preferència per les activitats diürnes o nocturnes.

Per fer la recerca es van avaluar dades de 621 casos de càncer de pròstata i 1.205 de mama, i de 872 homes i 1.321 dones seleccionats a l'atzar en centres de salut primària. Els participants eren de diferents indrets d'Espanya. L'anàlisi es va realitzar a partir de les dades recollides en entrevistes sobre els horaris de sopar, son i cronotip, i un qüestionari sobre hàbits d'alimentació i compliment de les recomanacions de prevenció del càncer. "El nostre estudi conclou que seguir patrons diürns d'alimentació s'associa amb menys risc de càncer", explica Manolis Kogevinas, investigador d'ISGlobal i primer autor de la publicació.