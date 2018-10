TMB retira tres vagons a causa de la presència d'amiant a la pintura

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciat aquesta tarda que retira de la circulació, com a mínim, tres vagons d'un comboi després que s'hagi detectat la presència d'amiant a la pintura d'algunes zones. D'acord amb el que ha avançat 'El Periódico', membres del comitè d'empresa han confirmat a l'ARA que la companyia ha avisat els representants dels treballadors a través d'un escrit on exposa la situació.

Segons el document intern, al qual ha tingut accés aquest diari, TMB confirma que aquest és "el primer tren en el qual s'ha detectat presència d'amiant". La companyia explica que és el quart tren que revisa, després que al juliol va anunciar que començaria les inspeccions en tots els models similars a uns altres del metro de Madrid en què també es va detectar la mateixa substància.

Des de TMB no han volgut fer declaracions, però avancen que estan preparant un comunicat oficial per aclarir la situació. En qualsevol cas, la companyia remarca que la pintura on s'ha detectat l'amiant està lluny de la zona de passatge, "concretament sota el bastidor i l'estructura interior de la caixa", segons el document intern. A més, TMB també aclareix que accelerarà les inspeccions de presència d'amiant en tots els tres dels models 3000 i 4000.

Els sindicats asseguren, a més, que la companyia ha convocat demà una reunió extraordinària de la comissió de seguretat i salut per explicar la situació.