El TSJC permet reobrir els cinemes, els gimnasos i els espais esportius però no l'oci nocturn

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acordat la reobertura dels cinemes, els gimnasos i els espais esportius. L'alt tribunal ha estudiat els recursos que havien presentat alguns gremis afectats per les restriccions de la Generalitat per frenar el covid-19. Van recórrer la resolució que decretava el seu tancament i que només els deixava obrir si el Procicat -un òrgan del Govern- els autoritzava, cosa que no havia passat en els seus àmbits. Ara el TSJC ha permès la reobertura dels espais mencionats anteriorment sempre que compleixin les mesures de seguretat i els plans de desconfinament que des del Procicat van impulsar per a cada sector quan va acabar l'estat d'alarma. D'aquesta manera, deixa sense efecte una part de les prohibicions que s'aplicaven des de fa una setmana i mitja a Barcelona i 13 municipis més de l'àrea metropolitana, a Figueres i Vilafant i a diversos municipis del Segrià i la Noguera. En canvi, l'alt tribunal ha rebutjat que puguin reobrir els locals d'oci nocturn.

Un dels recursos que el TSJC ha acceptat és el del Gremi d'Empresaris de Cinemes de Catalunya. L'alt tribunal ha donat la raó a la sol·licitud dels exhibidors, que podran reobrir amb les mesures de seguretat previstes per a la nova normalitat: ús de mascaretes obligatori, fluxos d'entrada i sortida regulats per evitar aglomeracions, dispensadors de gel hidroalcohòlic per als espectadors, entrades i programes de mà virtuals i, si es permet consumir aliments en el cinema, una distància d'almenys metre i mig entre espectadors. Si no es permet el consum d'aliments, l'aforament de la sala pot arribar al 100%. El tancament dels cinemes havia provocat un gran malestar al sector, que criticava que s'hagués aplicat en un àmbit, el de l'exhibició cinematogràfica, en què no s'havia detectat cap brot de covid-19. Des del Gremi d'Empresaris de Cinema s'havia alertat que el tancament de les sales podia provocar que no hi hagués "estrena a Espanya fins a l'octubre", a més que s'hi jugaven el seu futur.

El TSJC també ha acordat atorgar la petició sol·licitada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Indescat, Gestiona, l'Adecaf, la Federació Catalana de Natació i l'Associació de Clubs de Natació contra el tancament de les instal·lacions esportives. La sala ha estimat el recurs condicionant l'obertura dels espais al compliment de les mesures dels plans de desconfinament del Procicat. Tot i la decisió judicial, el sector esportiu manté la mobilització que havia convocat a Barcelona per a aquest dimecres. La reivindicació portarà l'activitat física i esportiva dels centres esportius al carrer Balmes, entre els carrers Consell de Cent i Gran Via de les Corts Catalanes, on s'organitzaran diferents activitats esportives respectant les mesures de seguretat. Així mateix, l'alt tribunal ha donat la raó als gimnasos, com havien demanat des de l'empresa DiR, que poden reobrir com els altres equipaments esportius si es compleixen les condicions.

Sense "especial urgència"

Però el TSJC ha tombat els recursos de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon) i de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), que també havien recorregut les restriccions de la Generalitat que prohibeixen que puguin obri. En aquest cas, una resolució del Govern ha obligat a tancar des de dissabte les discoteques i les sales tant de festes com de ball a Catalunya pel covid-19. L'alt tribunal ha rebutjat les mesures cautelars que havien presentat els representants de l'oci nocturn per reobrir perquè no hi ha vist una "especial urgència". Malgrat tot, ha demanat al Govern que presenti al·legacions contra la sol·licitud de la patronal abans del matí d'aquest divendres.

El TSJC també ha descartat, per falta de legitimació, la petició de l'Associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals de l'agricultor i curandero Josep Pàmies, que havia recorregut la resolució de la Generalitat que fa obligatori l'ús de mascaretes a Catalunya. L'alt tribunal, a més, ha imposat a l'entitat de Pàmies el pagament dels costos del procés judicial, que suposen 3.000 euros.