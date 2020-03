El TSJC ratifica les multes a Toté Vignau per haver fet treballar hostesses del Godó en màniga curta malgrat el fred

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat aquest dimarts les sancions a l'empresa Toté Vignau per haver fet treballar hostesses del torneig de tenis Comte de Godó en màniga curta malgrat el fred que feia la primavera (24-30 d'abril) del 2017. La sentència desestima el recurs presentat per l'empresa, que va ser denunciada després del Godó 2017 per la UGT de Catalunya. Els tribunals donen la raó a Inspecció de Treball, que va decidir multar l'empresa per assetjament discriminatori el gener del 2018 amb multes d'entre 10.000 i 187.000 euros.

El TSJC ha resolt també que l'empresa pagui 500 euros a cada part del procés per cobrir les costes judicials.

Inspecció de Treball, dependent de la Generalitat i que vetlla pel compliment dels drets laborals, va multar les dues empreses després d'escoltar les diferents parts arran d'una denúncia presentada pel sindicat UGT el mes de maig del 2017. Aquest sindicat va portar davant la Inspecció la situació laboral sexista i la falta de protecció de la salut de les vuit dones contractades per Toté Vignau per encàrrec de Schweppes com a hostesses al Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Comte de Godó de tenis.