Tancat per casament

Casar-se entre vestigis d’edificacions que grecs i romans van construir fa més de dos mil anys a Empúries. Aquest és el desig de Kimbal Musk, germà del magnat nord-americà Elon Musk (propietari de Tesla, Space X i SolarCity), que aquest dissabte a la tarda celebrarà una cerimònia de casament amb Christiana Wyly, amb qui es va casar oficialment fa dos mesos a Califòrnia (EUA).

L’Ajuntament de l’Escala i el Museu d’Arqueologia de Catalunya han prohibit l’accés a tot l’entorn del jaciment d’Empúries i del nucli antic de Sant Martí d’Empúries per preservar la cerimònia. La mesura ha aixecat polseguera entre els veïns -que han de conviure amb estrictes controls de seguretat i zones restringides- i entre els turistes, que ahir es van quedar sense poder visitar el nucli medieval de Sant Martí, situat a tocar del jaciment.

A l’entrada del poble un cartell avisa els ciutadans: “Poble i restaurants tancats”. Una prohibició que va agafar per sorpresa els turistes i els visitants, que ahir es van quedar sense contemplar l’entramat de carrers medievals que formen Sant Martí d’Empúries. “Ens sembla molt malament, una cosa és tancar un hotel o una església, però tot un poble, per molt milionari que siguis, és indecent”, va criticar un dels visitants, Gregori Fernández.

Obama, entre els convidats

Dissabte, durant tot el dia, el nucli medieval de Sant Martí d’Empúries va estar tancat al públic i envoltat de tanques i personal de seguretat. I dissabte, a partir de les cinc de la tarda, es prohibirà l’accés al jaciment, que és l’espai escollit per a l’enllaç matrimonial. I és que Musk, que va conèixer la Costa Brava a través d’un amic, sol passar temporades a l’Escala i és un enamorat de les ruïnes d’Empúries. Tant és així que al seu Instagram va penjar una fotografia del referèndum de l’1-O a l’escola del poble.

Seguint una moda que ha augmentat els últims anys, celebrarà un casament que s’allargarà tres dies: divendres va tenir lloc la prefesta, dissabte la cerimònia de casament i diumenge la postfesta. Tots els convidats s’allotgen en diversos hotels de l’Escala i de poblacions veïnes. En total, s’esperen uns 350 convidats, entre els quals hi ha l’expresident dels EUA, Barack Obama, i l’actor Will Smith.

Fa molts anys que se celebren casaments al jaciment d’Empúries, i encara més des que per llei els jaciments arqueològics han de buscar vies de finançament a través de l’organització d’esdeveniments privats, com concerts, sopars i casaments. Per aquesta raó, des del departament de Cultura recorden que “és habitual” que aquest espai es llogui, ja sigui per a actes privats, rodatges o concerts.

No obstant això, els veïns i turistes estaven ahir moltestos per les restriccions causades pels controls de seguretat i per les tanques que els impedien el pas.