Tanquen les fonts del nou Parc d'Antoni Santiburcio per 12 casos de gastroenteritis

Només disset dies després d'obrir-les al públic, l'Ajuntament de Barcelona ha hagut de tancar els 234 brolls d'aigua del Parc d'Antoni Santiburcio, a Sant Andreu, després que es registressin dotze incidències de gastroenteritis en nens que s'hi havien refrescat.

Encara no hi ha constància que l'aigua de les fonts sigui la causa dels problemes gàstrics, però l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) n'està analitzant mostres per esbrinar-ho.

Alguns pares han alertat dels problemes gàstrics, així com d'erupcions cutànies, a les xarxes socials. Per al pròxim 4 de setembre està prevista una festa d'inauguració del parc amb presència de l'alcaldessa Ada Colau, fet que ha motivat les crítiques del regidor del PDECat Raimond Blasi al Twitter.