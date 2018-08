Nou parc per refrescar-se a Sant Andreu

Mentre l'alcaldessa accidental, Laia Ortiz, presentava el nou parc Antoni Santiburcio, aquest dilluns al matí a les antigues casernes de Sant Andreu, ja hi havia quatre nens en banyador refrescant-se en algun dels 234 brolladors que disparen aigua tractada i apta per al bany des del terra d'aquest espai de 12.000 metres quadrats.

Batejats com a "refugi d'aigua" per l'Ajuntament, els brolladors formen part de "les mesures impulsades per Ecologia Urbana per combatre i adaptar-se al canvi climàtic", ha dit Ortiz, que ha fet menció de la recent onada de calor i ha explicat que, tot i que la inauguració oficial del parc serà al setembre, volien que els veïns es poguessin refrescar durant el mes d'agost.

La primera fase ha necessitat una inversió de 3,2 milions d'euros, i compta amb una zona verda de parterres encara amb tanques per protegir l'arrelament i el creixement de la vegetació. Quan finalitzi la segona fase, els 22.000 metres quadrats del parc –que haurà costat un total de 5,7 milions d'euros– el convertiran en la zona verda més gran del barri. A més a més, s'espera que s'obri una rambla d'11.245 metres quadrats entre els carrers de Palomar i Fernando Pessoa, amb un cost de 4,3 milions d'euros.

Tot plegat forma part d'un ambiciós pla d'urbanització que ha de comptar també amb 160 habitatges per gent gran i un casal de joves, que s'haurien de començar a construir abans de final d'any, i un pavelló esportiu del qual s'està redactant el projecte executiu.

Els terrenys van ser cedits a l'Ajuntament el desembre del 2015 pel Consorci de la Zona Franca, que n'és propietari. El passat mes de juny, 'L'Exprés de Sant Andreu' va informar que el Consorci havia venut un dels solars als Serveis Funeraris de Barcelona per tal de fer-hi un tanatori. El gran assumpte que quedarà pendent mentre aquest espai històric agafa forma és la seu dels legionaris, que compten amb un espai de 5.000 metres quadrats. El Consorci, que els cedeix l'espai, encara no ha manifestat que tingui intenció de treure'ls d'allà, com ha demanat en reiterades ocasions l'Ajuntament.