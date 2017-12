La transformació de les Casernes de Sant Andreu avança amb un parc i una rambla

Alguna cosa es mou -per fi- a les Casernes de Sant Andreu. Després que, a finals del 2015, el Consorci de la Zona Franca -que és, des del 2004, el propietari d'aquest macroespai- i l'Ajuntament de Barcelona firmessin el conveni per reactivar la zona, aquest 2018 es començaran a veure canvis en aquest àmbit. En primer lloc, un gran parc de fins a 22.000 m2 que es convertirà en la zona verda més gran de Sant Andreu. El parc es construirà en dues fases i comptarà amb un pressupost total de 5,7 milions d'euros. I, en segon lloc, començarà, també, la urbanització de la rambla de les Casernes i la construcció de 160 pisos públics per a gent gran i un casal de joves annex. "El 2018 haurem posat l'accelerador i començarem a veure resultats", ha celebrat aquest divendres la regidora del districte, Laia Ortiz, que ha recordat que el projecte de transformació està pràcticament aturat des del 2004.

Les obres que ja estan en marxa corresponen a la primera fase de la construcció del futur parc d'Antoni Santiburcio -el nom homenatja qui va ser regidor de l'Ajuntament en època socialista però el consistori no tanca la porta a atendre la petició de canvi de nom que han fet algunes entitats veïnals- i urbanitzaran un espai de 12.000 m2, que és el que queda entre els carrers de Gran de Sant Andreu, Palomar, Torras i Bages i el passeig de Santa Coloma. La inversió per a aquests treballs és de 3,2 milions d'euros i, quan estiguin enllestits, començarà la segona fase del parc, que és la que incorporarà una zona de jocs infantils, i servirà per guanyar 6.000 m2 més de verd. La previsió és que aquestes obres comencin el segon semestre del 2018. I, finalment, s'hi sumarà una zona no urbanitzada del costat del carrer Palomar, que suposarà 4.000 m2 més de parc.

Pel que fa a la rambla, que estarà situada a l'illa de cases que limiten els passeigs Torras i Bages i Santa Coloma i els carrers de Palomar i Fernando Pessoa, les obres començaran el primer semestre de l'any que ve i suposaran una inversió de 4,3 milions d'euros. En total, doncs, si se sumen els treballs del parc i els de la rambla, el consistori injectarà uns 10 milions d'euros durant l'any que ve a l'àmbit de les Casernes.

Quant als equipaments compromesos, a banda dels pisos per a gent gran i el casal de joves, que es començaran a aixecar, també, el 2018, també, s'està redactant el projecte executiu del pavelló esportiu previst i de l'escola bressol. Fins ara, el gruix d'aquest espai eren solars sense ús i només hi havia en funcionament una comissaria dels Mossos, un Centre d'Urgències d'Atenció Primària i l'escola Eulàlia Bota. De la llista d'equipaments de competència municipal, quedarà pendent el centre cívic.

Els exlegionaris resisteixen

Tot i la pressió de l'equip de govern d'Ada Colau per expulsar els antics legionaris que, des del 2013, disposen d'un espai de 5.000 m2 cedit a les antigues casernes -on ja tenien la seu històrica-, la Germandat d'Antics Cavallers Legionaris de Barcelona no s'ha mogut del seu lloc. El Consorci de la Zona Franca no ha atès la petició de l'Ajuntament per posar fi al conveni de cessió. "Hem dit de manera reiterada al Consorci que aquest no és un espai perquè hi siguin, que no són volguts pel barri i que cal que hi hagi desallotjament i enderroc de l'espai", ha defensat avui la regidora del districte.