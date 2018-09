L'home reduït amb una Taser a Salt haurà de pagar 800 euros de multa per resistència i lesions als Mossos

L'home de 43 anys que els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte a Salt després de reduir-lo amb una pistola elèctrica, coneguda popularment com a Taser, haurà de pagar 800 euros de multa. El jutjat d'instrucció número 4 de Girona va fer un judici ràpid que va acabar amb una conformitat. Pel delicte de resistència als agents de l'autoritat –o sigui, als Mossos–, el tribunal li ha imposat una multa de 480 euros, i pel que fa al delicte de lesions lleus als quatre policies agredits, ha establert una multa de 320 euros. Per tant, en total són 800 euros de multa. Així mateix, l'home haurà d'indemnitzar els quatre agents amb 560 euros (140 euros per a cada policia). Dissabte va ser la primera vegada que els Mossos van fer servir les Taser des que es van implantar, al juny.

Pel que fa al delicte de maltractament en l'àmbit familiar, ja que els agents van haver d'intervenir després que el detingut hagués agredit la seva dona i la seva filla en un bar de Salt, es farà un judici. D'entrada, el jutjat número 4 de Girona va imposar a l'home una ordre d'allunyament de la dona i la prohibició de comunicar-s'hi, com havia demanat la víctima. El tribunal va enviar el cas al jutjat de violència sobre la dona de Girona, que ha citat l'acusat per fer un judici ràpid. Com que no s'ha arribat a una conformitat, el tribunal ha fixat un judici per dos delictes de maltractaments en l'àmbit familiar. El judici es farà al març, tot i que el jutjat ha mantingut l'ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació.