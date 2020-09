L'Ariadna no ha dormit en tota la nit. "És que tenia tantes ganes que arribés aquest dia...", diu emocionada. Avui comença sisè a l'Escola Catalònia de Barcelona i en té ganes "per aprendre", però sobretot per "trobar-se amb els amics". Fa sis mesos que no els veu.

L'Eva i la Jèssica comenten la jugada a les portes del centre. "Ha sigut molt difícil", diuen. Admeten que estan més nervioses elles que les seves filles, que fan 5è i 6è de primària. "Hi ha molta incertesa i això ens espanta. Elles, en canvi, ho tenen molt més assumit", afirmen. A fora, una desena de pares i mares espien a través dels forats de les tanques de l'escola, intentant retardar el comiat. Feia sis mesos que no portaven els fills a classe.

L'Enric, el director del centre, va amunt i avall donant indicacions i resolent dubtes. 40 minuts després que entri el primer nen, atén els periodistes: "Ha anat bé, però crec que ens farà falta agilitzar les entrades. Haurem de demanar a les famílies que vinguin, deixin els nens i marxin, perquè l'objectiu de les entrades esglaonades és que no hi hagi aglomeracions". Feia sis mesos que no rebia els seus alumnes.

Alumnes, famílies i docents tornen mig any després a les aules, en l'inici de curs més estrany i incert que es recorda. La pandèmia, que ho ha capgirat tot, també ha transformat les escoles: els nens i nenes es renten les mans abans d'entrar al centre, tots van amb mascareta (n'hi ha amb dibuixos, amb emoticones de WhatsApp, de TikTok, del Barça), les classes es fan amb les portes i finestres obertes i els consells dels pares i mares ja no són els mateixos. "Carinyo, posa't bé la mascareta!", crida una mare. "Per favor, comporteu-vos. Gel a les mans, eh?", indica una altra.

Però també hi ha coses que es mantenen immutables i ni una pandèmia mundial pot canviar: els nervis de cada any, la fotografia de rigor del primer dia de classe, les llàgrimes d'alguns petits, les corredisses de les retrobades i la timidesa d'alguns alumnes, que prefereixen quedar-se entre les cames de la mare fins que sigui l'hora d'entrar.

Un grup d'infants entra a l'escola Catalònia, en el primer dia de curs

Com l'Escola Catalònia, la resta de 5.455 centres educatius del país han obert, excepte tres: dos –la Ridolaina de Montellà i Martinet i el centre Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts– per positius de covid-19 entre el professorat, i un tercer, l'Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa, per una plaga de vespes. "Sabem que hi haurà incidències però sabem com les hem de tractar i estem preparats", ha dit el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a Catalunya Ràdio. En total, 56 professionals dels centres han donat positiu i n'hi ha 217 en quarantena.

Grups estables i mascaretes

El repte, ara, és arrencar el curs amb la màxima normalitat possible. A l'Escola Pia de Balmes feia setmanes que miraven de visualitzar com seria el primer dia de classe d'un curs molt diferent. Les mesures per fer front a la pandèmia han obligat a refer tots els grups aula, en funció de si els alumnes fan teatre o música durant l'hora complementària. “Així hem pogut garantir els grups de convivència estables”, explica a l’ARA el director del centre, Joan Vila.

Ja abans de les nou, infants i pares es concentraven a les diferents portes del centre, que té un miler d’alumnes, i l’accés es feia prèvia presa de temperatura a tothom. Vila reconeixia que el primer dia hi ha hagut més gent a les portes del que seria convenient per respectar les distàncies, però confia que demà ja serà més fluid perquè tots els alumnes “sabran on han d’anar”.

Les cares d’il·lusió i els somriures s’intuïen malgrat les mascaretes que tots hauran de portar també dins l’aula de moment. “El sentiment és d’una banda satisfacció perquè tothom està d’acord que calia tornar a l’escola, però alhora hi ha molta incertesa”, reconeix el director.

A les portes del centre, una mare d’una nena de 9 anys defensava la feina del centre: “Han fet el màxim que han pogut per posar mesures”. El Jordi, pare de dos alumnes que comencen primer i cinquè de primària, corrobora que s’ha treballat per tenir grups tancats. “Els nens tornen emocionats i contents, i és lògic, perquè avui fa sis mesos que van marxar de l’escola”, recorda.

Les aules funcionaran amb portes i finestres obertes, excepte en algunes activitats de curta durada que requereixin més silenci (especialment pel trànsit al carrer Balmes) i hi haurà moltes més activitats a l’exterior. “Hem demanat al districte utilitzar la plaça Gal·la Placídia per fer-hi esbarjos però també activitat lectiva com dibuix i ens han dit que sí”, explica el director.

Les eines d’educació telemàtica com aules virtuals que es van posar en marxa durant els mesos de confinament es mantenen aquest curs pel que pugui passar. “Les hem incorporat de bon començament perquè si es dona cap circumstància els alumnes ja puguin tenir tot el material allà”. De fet, Vila explica que ja compten que cada grup classe tindrà alguna incidència aquest curs: “Som realistes perquè, si no, ens condemnaríem a la frustració”.

Reconeix que a partir de certs nivells més alts de primària, l’experiència telemàtica del curs passat va funcionar i va donar “bons resultats” a l'última avaluació. En el cas dels més petits, però, reconeix que van haver de fer “malabars” i que sense l’acompanyament i la cura especial dels pares a casa, es feia molt difícil.