Tensió en la manifestació a Barcelona contra la impunitat de les agressions feixistes

Amb el lema "Unim-nos contra les agressions feixistes. Prou impunitat", centenars de persones han participat aquest dissabte en una manifestació per denunciar les nombroses agressions que veïns, membres dels cossos de seguretat i periodistes han patit en les darreres setmanes per part de grups de l'extrema dreta a Catalunya i al País Valencià.

L'acció ha estat convocada per la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), amb més de 130 adhesions d'entitats, col·lectius o sindicats, com la UGT, CCOO, Unió de Pagesos, els integrants de la Taula per la Democràcia i partits com els de l'entorn dels comuns, ERC i la CUP.

La manifestació ha tingut un recorregut inèdit a Barcelona: ha sortit de la cruïlla del carrer Ganduxer amb la Via Augusta i ha arribat als Jardinets de Gràcia. Durant la marxa s'han viscut moments de tensió per la irrupció de grups ultres i espanyolistes, fet que ha provocat un intercanvi d'insults i crits d'una banda i l'altra. Per aquest motiu, s'ha desplegat un ampli dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra.