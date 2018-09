Territori defensa que les contractacions del Meteocat respecten “en termes generals la normativa”

El departament de Territori i Sostenibilitat no ha volgut entrar en el detall de les informacions que l’ARA va publicar ahir sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, en què s’aportava informació sobre les adjudicacions que ha realitzat aquest organisme durant la direcció d’Oriol Puig. Fonts del departament es van limitar a assegurar que l’Informe de control financer dels estats financers i de l’activitat econòmico-financera que es va fer d’aquest organisme l’any 2016 conclou que els procediments de contractació del Meteocat “respecten en termes generals la normativa de contractació” si bé “fa algunes recomanacions per millorar-los”.

L’ARA va informar que hi ha informes, plecs de prescripcions i justificacions de despesa realitzats pel Meteocat en què no hi ha les firmes dels tècnics perquè aquests consideren que els preus pagats estaven inflats. A més, la documentació a la qual va tenir accés aquest diari constatava que hi ha informes tècnics sobre projectes que, en lloc de fer-se des del mateix servei que dirigeix Puig, es van fer des d’empreses externes, propietat de l’empresari Danilo Ivovich. I, en algun cas, aquests projectes es van acabar adjudicant a empreses del mateix Ivovich.

Des del departament de Territori i Sostenibilitat van remarcar que la Intervenció General de la Generalitat va recollir les incidències més significatives que es van detectar sobre el Meteocat, “incidències que, en cap dels casos, fan referència als procediments de contractació” i sobre les quals “cal prendre mesures” per resoldre-les com més aviat millor. El març d’aquest any es van rebre les mesures que calia aplicar i s’ha començat a actuar per solucionar-ho.

Sobre els expedients sancionadors que l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va obrir a dues empreses licitadores, MCV i ADASA, i a tres directius, entre ells el mateix director del Meteocat, per possibles pràctiques anticompetitives, fonts del departament es limiten a assegurar que l’ACCO disposa de 18 mesos per dictaminar una resolució i, per tant, el conseller Damià Calvet i el seu equip de treball estan “a l’espera que aquest organisme es pronunciï”.

De moment, les fonts oficials consultades per l’ARA remeten qualsevol pregunta als informes financers realitzats durant l’any 2016, i no han volgut respondre si el departament dona ple suport a Puig en aquest cas.