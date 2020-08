Incertesa davant l’“operació setembre” anunciada per Torra a l'espera de més detalls

El president de la Generalitat, Quim Torra, va batejar ahir com a “operació setembre” la tornada a les escoles i llocs de treball després de les vacances, encara enmig d’un alt risc de rebrot i d’incertesa respecte a quines seran les mesures a prendre, que no va concretar. Avui els departaments de Salut i Educació mantindran una reunió clau per fixar els protocols a les escoles, ara per ara el principal interrogant també a la resta de l’estat espanyol. Demà està previst que se’n donin els detalls.

Des de Prada de Conflent, en el marc de la 52a edició de la Universitat Catalana d’Estiu, Torra va defensar que “s’ha de tornar a l’escola i als llocs de treball sí o sí” i que “venen dies decisius”. Per fer-ho, caldrà una revolució de “solidaritat i compromis cívic”, va dir, imprescindible per rebaixar la corba de contagis i anunciar una tornada als centres educatius.

Les grans preguntes que es fa la comunitat educativa tenen a veure, sobretot, amb les ràtios d’alumnes i l’ús de les mascaretes, mesures que generen debat tant dins del Govern com a les escoles. Ramon Font, portaveu nacional del sindicat de professors majoritari USTEC, espera que “tornar sí o sí no signifiqui mobilitzar un milió i mig de persones en espais reduïts”, perquè llavors el risc de rebrot serà incontenible. Demana una reducció de les ràtios a entre 10 i 15 alumnes per classe i l’habilitació de més espais, tot potenciat per un reforç de 44.000 professors que està prou lluny dels 8.000 que va anunciar el departament.

Desconfiança en les bombolles

Des d’Educació, el conseller Bargalló ha anat variant el discurs sobre les ràtios, que podria mantenir entre els 25 i els 30 alumnes mentre Salut recomana que els grups siguin menors. “No té sentit que les reunions siguin de fins a 10 persones i a les classes se n’hi apleguin gairebé 30”, replica Font.

Hi està d’acord, amb menor exigència, Belén Tascón, presidenta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares (FAPAC), que apunta a reduir les ràtios sobretot “a les àrees metropolitanes” i llocs amb més densitat dins les aules, “que ja està tensionat”. Tascón i Font coincideixen a desconfiar dels grups que el departament d’Educació ha denominat “grups bombolla”, classes estables en escoles denses que no tindrien contacte amb altres grups. “Això no és factible un cop surtin de l’aula”, afirma Font.

Les mesures concretes es fan esperar en part perquè depenen de l’avenç de la pandèmia i ara per ara les xifres no són catastròfiques però sí preocupants. Ahir Catalunya va registrar 1.125 nous contagis amb un test PCR i 16 noves defuncions per covid-19, segons el departament de Salut. Hi ha 657 hospitalitzats i 132 ingressats a les UCI amb covid-19. La taxa de risc de rebrot va pujar fins a 169,14 punts, 0,99 punts per sobre del dia anterior.

Torra va avisar ahir que tornar a les escoles amb aquest panorama no serà fàcil. “Hem de tornar a demanar un esforç més, un esforç permanent més”, va dir el president, que va afegir que el Govern farà “tot el que estigui a les seves mans” per aplanar la corba de contagis. Va voler, a més, felicitar els ciutadans per l’“esforç” que han fet fins ara seguint les mesures de prevenció i seguretat. Finalment, citant una frase del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar que “el país funciona si les escoles funcionen”.