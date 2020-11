Dos joves moren en una casa de Torrelles de Foix per inhalació de monòxid de carboni

Dos joves han mort en una casa de Torrelles de Foix (Alt Penedès) per inhalació de monòxid de carboni. La principal hipòtesi és que la mala combustió d'un grup electrogen ha generat monòxid de carboni que les víctimes han inhalat. Es tracta d'un noi de 26 anys i una noia de 18 que tenien una relació sentimental. La mare d'ell els ha trobat morts al garatge del domicili familiar poc abans de les vuit del matí i ha trucat al 112.

Una primera inspecció dels Mossos d'Esquadra ha descartat indicis de criminalitat en les dues víctimes. Tot i que es considera que seria accidental, s'ha fet l'aixecament dels cadàvers i ara es practicarà l'autòpsia per confirmar la causa de les morts. Els Bombers de la Generalitat, que d'entrada havien rebut un avís per obrir la porta de la casa tot i que al final no ha sigut necessari, han tornat més tard per revisar el grup electrogen.

Es pensa que s'hauria produït un mal funcionament d'aquest aparell, que és un generador elèctric per a l'habitatge. Es desconeix a quin ús es destinava el grup electrogen.