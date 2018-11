Trànsit vol prohibir que els patinets circulin per la vorera i a més de 25 km/h

La Direcció General de Trànsit treballa en un reial decret per impedir que els patinets elèctrics circulin per la vorera i per establir una velocitat màxima de 25 km/h per a aquests vehicles. Fonts de Trànsit han informat a Efe que treballen per aprovar una normativa bàsica estatal, que posteriorment podrà ser ampliada pels ajuntaments.

La idea de Trànsit és que, en ser catalogats com a vehicle de mobilitat personal amb propulsió elèctrica, els usuaris d'aquests patinets no necessitin cap permís de conducció, però sí que s'hauran de sotmetre a controls d'alcoholèmia i drogues, com els conductors.

Diverses ciutats, com Barcelona, ja han aprovat regulacions municipals per a aquest tipus de vehicles. L'ordenança de Barcelona estableix, en el cas dels patinets elèctrics, que poden circular pels carrils bici, pels carrers de plataforma única i pels parcs. Si estan preparats per anar a més de 20 km/h, també poden circular per les calçades limitades a 30 km/h. També es limita la velocitat màxima a la qual poden circular, que només pot arribar als 30 km/h en carrils bici segregats o calçades. En carrils bici no segregats no poden superar els 10 km/h. L'ordenança fixa que l'edat mínima per conduir patinets elèctrics és 16 anys. El casc és obligatori en els models més grans, però s'aconsella també en els petits.

Aquest tipus de mobilitat ha viscut un boom els últims mesos, i ahir va transcendir, segons va avançar 'El País' i va confirmar l'ARA, que a l'agost hi va haver el primer accident mortal provocat per un patinet elèctric. Va ser a Esplugues i la víctima és una dona de 92 anys.