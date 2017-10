Treballadores de l’Eurocambra denuncien assetjament sexual

“Em va començar a acariciar els cabells, després el coll, va començar a baixar per l’esquena... em vaig quedar gelada, petrificada”. Una treballadora del Parlament Europeu narrava així al diari The Sunday Times com un eurodiputat de 60 anys, casat i amb dos fills -de qui no revela el nom- la va assetjar sexualment dins d’un dels ascensors de l’Eurocambra. El tabloide britànic denunciava diumenge en un reportatge casos d’abusos sexuals al Parlament Europeu per part de diputats, la majoria amb una dilatada carrera política al darrere. L’article citava el testimoni de 12 víctimes -dones joves i amb estudis universitaris, un perfil habitual a l’Eurocambra- i exposava públicament un problema que era “de domini públic”.

“Que això passi al cor de la democràcia europea demostra la seriositat de la situació”, advertia ahir l’eurodiputada polonesa Jadwiga Wisniewska. “Aquesta realitat no s’escapa ni tan sols del Parlament Europeu”, admetia la socialista Iratxe García. Enmig de la polèmica per l’article periodístic, l’Eurocambra va celebrar ahir un debat sobre els abusos i els assetjaments contra les dones. El debat es feia dos dies després que el president de la institució, el conservador Antonio Tajani, hagués intentat minimitzar el problema assegurant que el Parlament no ha rebut “cap queixa” de casos d’assetjament sexual. Fonts parlamentàries puntualitzen que no s’han rebut queixes al comitè intern que s’encarrega d’analitzar els casos d’abusos, però admeten que hi ha hagut “algun cas” de denúncia per assetjament.

L’escàndol Weinstein

El reportatge del Sunday Times es publicava pocs dies després que sortís a la llum l’escàndol del productor cinematogràfic Harvey Weinstein, que durant anys va assetjar i abusar d’actrius i models. El comportament delictiu de Weinstein era conegut a Hollywood, però cap dels centenars de dones assetjades pel productor ho havia denunciat públicament. L’escàndol Weinstein ha tingut un ampli ressò mundial i les xarxes socials s’han omplert del hashtag #MeToo (“Jo també”) per denunciar que cada dia hi ha milers de dones que són víctimes de comportaments sexuals inadequats. De fet, el cas del productor nord-americà ha servit per donar visibilitat a un tema que sovint és silenciat, tot i que afecta un alt percentatge de dones. Més de la meitat de les europees (55%) han patit algun tipus d’assetjament sexual en la seva vida adulta i un terç de les víctimes afirmen que l’assetjador era un superior o un client, segons l’última macroenquesta que va fer el 2014 l’Agència Europea de Drets Fonamentals.

L’article del diari britànic parla des de casos d’assetjament via missatges fins a abusos més “traumàtics”, com l’exemple d’un eurodiputat que es va masturbar davant d’una assistent. També el diari Politico va denunciar ahir altres casos després d’haver obert una bústia de denúncies anònimes. El degoteig de queixes públiques és constant.

Coincidint amb aquestes revelacions, una exassistent parlamentària, actualment regidora a Hénin-Beaumont (França), va assegurar diumenge a France 2 que les actituds masclistes i els assetjaments per part d’eurodiputats estan a l’ordre del dia. Marine Tondelier assegurava que hi ha “una llista negra” d’eurodiputats “a evitar en un ascensor perquè corres el risc que et posin les mans al cul”. Segons Tondelier, “no hi ha excuses per a aquest comportament”.

Els homes, també

Ernest Urtasun, un dels pocs eurodiputats homes que van participar ahir en el debat, lamentava la dificultat de denunciar aquests tipus d’assetjament. “¿Quants dels casos que han sortit a la premsa s’han denunciat oficialment a través dels mecanismes que tenim en aquesta institució? Poquíssims. Probablement, cap. Hem de trobar vies perquè es denunciï”, reclamava l’eurodiputat d’ICV. De 35 intervencions, només cinc eren d’eurodiputats homes, un fet que el mateix Urtasun va criticar: “Això també és responsabilitat nostra. Comprometem-nos contra la violència sexual”.

L’eurodiputada democristiana polonesa Agnieszka Kozlowska-Rajewicz va subratllar les dificultats per denunciar-ho. “La majoria de casos no es notifiquen per vergonya o per por a perdre la feina”, va assegurar. Els testimonis del Sunday Times ho confirmen. “Mirant enrere sembla una bogeria no haver dit res, però jo simplement no volia tenir problemes amb el meu cap”, explica una assistent que va patir tocaments per part d’un eurodiputat.

L’Eurocambra votarà avui un text en què reclama una investigació sobre els casos d’assetjament revelats per la premsa. No és la primera vegada que el ple del Parlament debat la qüestió de l’assetjament sexual, però el cas de Weinstein ha donat més visibilitat al tema. De fet, el debat a Estrasburg estava inicialment previst per dilluns a la nit -moment en què s’acostumen a debatre temes menors-, però davant la rellevància de la qüestió es va canviar l’ordre del dia per poder-lo celebrar ahir al matí. Al final, tot i el canvi d’hora, el debat es va fer sorprenentment amb un hemicicle buit, amb la presència de poc més dels 35 eurodiputats que havien demanat la paraula.