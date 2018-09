Tretze policies nacionals més investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona en què un jove va perdre un ull

El jutge que investiga les càrregues de la policia espanyola durant el referèndum de l'1 d'octubre a Barcelona amplia la investigació contra 13 agents més pel dispositiu a l'Escola Ramon Llull, en el qual un veí de la ciutat, Roger Español, va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma. Segons fonts pròximes al cas, el jutge també ha decidit investigar el jove per haver llançat objectes a la policia abans de resultar ferit.

En total el magistrat Francisco Miralles ja investiga 22 policies per les càrregues a la capital catalana, un dels quals és un comandament que hauria participat en dos dels dispositius en què van resultar ferits votants. Últimament el jutge no només ha qüestionat la força "desproporcionada" que van utilitzar els agents contra les persones que es trobaven dins i fora de les escoles, sinó que també ha posat en dubte la legitimitat de la policia per actuar en centres que no eren de titularitat pública.

Per part de l'Ajuntament de Barcelona –que exerceix d'acusació popular en la causa–, el tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, ha criticat la "passivitat" de la fiscalia i del govern espanyol a l'hora de facilitar la identificació dels agents que van participar en les càrregues i impulsar la investigació per depurar responsabilitats. "Avui hi ha més raons que ahir, hi ha més agents investigats, però la passivitat del govern de Pedro Sánchez continua sent la mateixa que la del govern del PP en aquesta matèria", ha assegurat Asens, que considera especialment greu el paper de la fiscalia en comparació amb "la duresa, la contundència i la rapidesa amb què actua en altres causes".

Cops i puntades de peu innecessaris

En el seu últim escrit, que ha avançat 'Vozpópuli', el jutge descriu diverses actuacions de la policia que considera innecessàries. Per exemple, explica com un policia "es dirigeix a un grup de persones que es troben en un lateral i les colpeja sense motiu aparent" o com un altre agent arrossega un votant diversos metres "sense que es comprengui la necessitat de fer aquesta maniobra".

Tot i els vídeos aportats per la trentena de denunciants, el magistrat admet que no s'ha pogut identificar a través de les imatges l'escopeter que va disparar la pilota de goma a Roger Español ni tampoc alguns dels policies responsables de la resta d'actuacions sota sospita. En canvi, el magistrat sí que aprecia que Español va llançar objectes a la policia –el cos va aportar un informe al jutge assegurant que cinc agents havien resultat ferits a l'Escola Ramon Llull– abans de rebre l'impacte de la bala de goma i per això el cita a declarar com a investigat.