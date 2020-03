Trilla: "Les mascaretes de protecció especial que tenim no ens aguantaran per gaires dies més"

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, ha alertat que al seu hospital en el context actual es fan servir entre 1.200 i 1.500 mascaretes de protecció especial cada dia i que les reserves no els aguantaran per "gaires dies més". "Estem a prop de fer coses que no són les més correctes", ha avisat. També ha assegurat que hi ha un "dèficit" del reactiu que es fa servir per als tests de diagnòstic i que per això s'està reservant a col·lectius de risc i sanitaris.

El material de protecció és bàsic perquè el personal sanitari pugui desenvolupar la seva feina en condicions segures, i el que més preocupa ara tant a hospitals com a centres d’atenció primària (CAP) és que el personal, metges i infermeres especialment, puguin disposar de prou material de protecció per als pròxims dies, sobretot de mascaretes però també de guants i bates impermeables. Trilla ha fet saltar l'alerta en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què també s'ha referit a la possible vacuna que s'hauria desenvolupat a la Xina i sobre la qual ha remarcat que s'ha de provar i confirmar que sigui segura. Trilla ha preferit parlar només d'una possibilitat, i ha considerat que abans de dotze mesos és molt difícil que estigui disponible.

Els sanitaris alerten que no tenen suficients mascaretes per als propers dies

L'epidemiòleg ha explicat que, tot i les mesures que s'estan aplicant ara de confinament, els contagis de coronavirus encara augmentaran. "Esperem que sigui a poc a poc", ha afegit. Segons Trilla, és "molt difícil" predir quina serà la tendència. Avui, ha dit, el creixement està "estabilitzat" i això, ha avisat, és una bona notícia fins a "cert punt". Té clar, però, que els casos continuaran augmentant.

Cursa contrarellotge per frenar el coronavirus

"Tot el que no és realment imprescindible s'hauria d'acotar molt i molt. Si les coses van així, més aviat o més tard s'haurà de fer un pas més restrictiu", ha conclòs.

Blanco: "Esperem tenir un control de la malaltia d'aquí un mes"

Julià Blanco, investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol i de l'IrsiCaixa, ha indicat en una entrevista a El món a RAC1 que, sent optimistes, esperen "tenir un control de la malaltia d'aquí un mes", ja que ha avançat que ens esperen uns quants dies més de pujada. "Potser hi ha gent que està infectada i que ho cursa molt lleu i ni se n'adona. Altres tenen un curs molt sever. Això és conseqüència del fet que cada persona és diferent", ha apuntat.

Sobre la vacuna que s'ha anunciat que s'ha aconseguit a la Xina, Blanco ha dit: "Tenim les mateixes notícies que vosaltres de la vacuna de la Xina, però és perfectament creïble. És una aproximació molt semblant a la que ha començat als Estats Units aquesta setmana", i ha afegit: "És fàcil generar una vacuna. La pregunta és si estarem fent la millor vacuna. La resposta és no. Però la necessitem com més aviat millor", ha indicat. "Necessitem dues fases. Una primera vacuna, tot i que no sigui la millor de totes, i després analitzar les dades i millorar-la per generar una vacuna que ens pugui protegir, no només d'aquest coronavirus, sinó també dels altres que puguin venir", ha afegit.