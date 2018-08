Un home mor arrossegat per una riera durant els aiguats

Els forts aiguats que aquest divendres van caure a Catalunya van deixar una víctima mortal al Vallès Occidental. Poc després de les nou del vespre, els Bombers de la Generalitat van localitzar el cos sense vida d’un home a la riera de Rubí. L’home hauria intentat creuar amb el cotxe la riera de Palau però l’aigua hauria acabat arrossegant el vehicle. És la conseqüència més greu de l’episodi de pluges. La línia R3 de Rodalies es va haver d’aturar durant vuit hores entre el Figaró i Sant Martí de Centelles per esllavissades a la via del tren.

Fins a les set de la tarda el telèfon d’emergències 112 havia rebut 677 trucades per incidències relacionades amb inundacions en cases o carreteres, i també per alguns arbres caiguts. Algunes de les tempestes van anar acompanyades de forts cops de vent. Fins a les vuit del vespre havien caigut més de 3.600 llamps a tot Catalunya, una xifra que comptant els llamps de núvol a núvol arribava a gairebé 28.000.

Els típics aiguats d’estiu van descarregar amb tot l’espectacle de carrers inundats i trons eixordadors. A partir del migdia una cadena de tempestes va provocar pluges fortes al voltant de Barcelona i també en comarques com la Selva o el Gironès. Poc després van aparèixer tempestes més locals al Camp de Tarragona, fins i tot acompanyades de pedra, com ara a Montbrió del Camp, on van caure pedres com pinyols de préssec. La pedra també va afectar alguns municipis del Segrià com Alcoletge i Corbins a la tarda, i amb el pas de les hores poques van ser les comarques que no van rebre algun xàfec fort.

Els aiguats més estàtics i més abundants van descarregar a les comarques centrals i al voltant de Girona. Fins a les vuit del vespre destacaven els 87 l/m2 caiguts a Vallirana, els 83 de Sant Andreu de la Barca, els 80 de l’aeroport de Girona, els 71 de Terrassa i els 64 del Museu Marítim de Barcelona. Precisament al Paral·lel, un carrer que enllaça amb el Museu Marítim de Barcelona, s’hi van veure divendres les imatges més espectaculars: l’avinguda es va convertir en un riu que baixava de banda a banda amb un pam d’aigua, i les voreres provocaven fins i tot petits salts d’aigua.

Dissabte no es repetiran les pluges fortes, però el temps encara serà insegur a la banda est. En comarques com la Selva, la Garrotxa, el Ripollès i Osona encara s’hi poden produir ruixats durant la tarda. El temps canviarà clarament a partir de diumenge. El cap de setmana acabarà amb predomini del sol, i com a mínim la primera part de la setmana que ve continuarà aquest temps estable. A mesura que avanci la setmana que ve anirà creixent la possibilitat de tempestes de tarda al Pirineu o en altres punts de muntanya, però a la majoria de comarques la setmana que ve serà de grans clarianes.

Torna a pujar el termòmetre

La refrescada de les últimes hores no és pas un indicador del que ens espera de cara a la segona part de l’agost. La temperatura començarà a repuntar diumenge i com més avanci la setmana que ve més calor farà. No esperem cap nova onada de calor, però sí temperatures que arribaran fins als 35º a l’interior.

Com s’acabarà l’agost? A hores d’ara l’escenari més probable és una nova refrescada el cap de setmana que ve, un nou canvi de temps que evitarà que els dies de calor intensa s’allarguin. Els últims anys han demostrat que l’estiu encara pot rebrotar clarament al setembre i fins i tot a l’octubre, però sembla difícil que més enllà dels 3 o 4 dies de calor intensa de la setmana que ve hi hagi ja cap més situació de calor estressant. És possible que entre divendres i dissabte que ve aquest canvi de masses d’aire vagi acompanyat de més ruixats, però tot això caldrà anar-ho precisant la setmana que ve.