La UPC impartirà el primer grau en intel·ligència artificial a Catalunya el curs que ve

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) oferirà a partir del curs que ve un nou grau en intel·ligència artificial (IA). Serà el primer grau universitari d'aquestes característiques a Catalunya i, juntament amb els estudis de màster i doctorat que ja s'ofereixen en intel·ligència artificial, la UPC es converteix en la primera universitat de l'Estat a oferir una formació completa en aquest àmbit.

La Generalitat invertirà 600.000 euros en els pròxims tres anys per arrencar aquesta iniciativa, tal com ha explicat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, en la presentació del grau a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, facultat on s'impartirà aquesta formació.

"La intel·ligència artificial és una ciència global i de futur", ha recalcat el degà de la FIB, Josep Fernández. El rector de la UPC, Francesc Torres, ha assegurat que el pla d'estudis del grau té la "voluntat de ser referent nacional i internacional". Així, tindrà la base de formació igual que altres enginyeries, però, en canvi, proporcionarà formació específica en els àmbits del raonament, l'anàlisi intel·ligent de dades, la planificació, els agents autònoms, la robòtica o la interacció entre persona i màquina, entre d'altres.

La posada en marxa del nou grau respon a la necessitat de formar professionals en un "sector d'oportunitats", ha apuntat el conseller Puigneró. En la mateixa línia, el degà de la FIB ha assegurat que el grau pretén "donar resposta als nous reptes". Segons dades explicades durant la presentació, es calcula que el 2030 l'impacte de la intel·ligència artificial al PIB global serà del 14%. A més, d'acord amb l'informe Digital Talent Overview 2020, la IA és la tecnologia emergent més demanada a Barcelona. "Aquests fets fan evident la necessitat d'impulsar la formació universitària", ha afegit el degà de la FIB.

Així mateix, segons ha apuntat Puigneró, és un sector "en creixement". Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), el 2020 el sector de les tecnologies digitals ha crescut en 15.000 persones ocupades, una xifra que suposa un creixement del 30% respecte a l'any anterior. "Això no és un bolet conseqüència de la pandèmia", ha assegurat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. En els últims cinc anys, el creixement d'aquest sector és d'un 10% anual, ha apuntat. De fet, actualment a Catalunya hi ha 180 empreses que es dediquen a la IA amb una facturació al voltant dels 1.350 milions d'euros anuals i que donen ocupació a 8.000 treballadors.

El grau s'emmarca en l'estratègia Catalonia.AI, que el Govern va aprovar el febrer d'aquest 2020. Aquesta estratègia té un pressupost de 10 milions d'euros en els pròxims anys, segons ha detallat Puigneró. La UPC també treballa amb el Departament de Polítiques Digitals per impulsar accions de divulgació a la ciutadania entorn de la intel·ligència artificial.