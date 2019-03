USTEC, Fapac i CUP refusen l’acord contra la segregació a l'escola perquè “consolida” la concertada

La fotografia de família a l’escalinata del Parlament després de signar el pacte contra la segregació va tenir absències destacades: d’una banda, dues de les principals organitzacions de la comunitat educativa, la USTEC-STEs i la Fapac, i de l’altra, tres partits polítics, la CUP, el PP i Ciutadans, que per diferents motius s’han despenjat d’un acord que neix sense el consens absolut del sector.

La Fapac i la USTEC-STEs, juntament amb els sindicats CGT, AEP, SEPC, SE i Front d’Estudiants, van emetre un comunicat conjunt en què critiquen que amb l’acord només hi surt guanyant l’escola concertada, perquè en lloc de “protegir l’educació pública com a única garant del dret a l’educació en condicions d’igualtat”, el document proposa “mesures de caràcter econòmic per a la consolidació” dels centres concertats, diu el text, en al·lusió a la mesura que preveu destinar més diners a aquelles escoles, públiques o concertades, que escolaritzin més alumnes amb necessitats educatives especials. “Que aquests centres [concertats] rebin finançament públic implica que l’administració col·labora a mantenir la segregació”, asseguren.

A més, les entitats contràries a l’acord avisen que no s’estableixen “mesures eficaces” per repartir aquest l’alumnat més desfavorit, ni tampoc es garanteix la gratuïtat del menjador, els llibres de text o el material escolar. “No té sentit signar un pacte sense tenir capacitat per fer-lo complir”, defensen, i diuen que la majoria de mesures ja estan contemplades a la llei d’educació de Catalunya (LEC). “No cal un pacte per fer complir la llei”, asseguren.

“No es qüestiona la lliure elecció”

Des de la CUP reivindiquen que la lluita contra la segregació és una de les seves prioritats, però no estan d’acord en com ho afronten el departament i la Sindicatura de Greuges. D’una banda, també lamenten que el fet d’exigir més corresponsabilitat a l’escola concertada s’acabi traduint en una dotació econòmica més elevada als centres que matriculin més alumnes en situacions desfavorides. I de l’altra, critiquen que el pacte “no qüestioni la lliure elecció de centre”, és a dir, que no es limiti la llibertat de les famílies a l’hora de triar escola i s’estableixi que cada alumne vagi a la més propera. El conseller d’Educació, Josep Bargalló, s’hi va referir ahir: “El dret no és sobre amb qui estudien els nostres fills, sinó sobre quin és el projecte educatiu que volem per als nostres fills. Hem d’acabar amb aquest plantejament”.

Pel que fa a formacions polítiques tampoc hi són el PP ni Ciutadans, que al·leguen que no s’han tingut en compte les seves propostes, com les hores de castellà, la gratuïtat dels llibres de text o el desplegament d’escoles bilingües, per bé que aquest és un tema que s’ha mantingut al marge perquè no influeix en les taxes de segregació escolar per motius socioeconòmics.

A més, hi ha dos dels 121 ajuntaments de més de 10.000 habitants que s’han desmarcat de l’acord, el d’Esplugues de Llobregat i el de Mont-roig del Camp, tots dos governats pel PSC, que sí que subscriu l’acord, que compta amb un ampli suport del territori.

“Les solucions no són senzilles per a gairebé ningú. No són fàcils d’aplicar políticament”, va admetre Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges. De fet, els actors que des de fa més de dos anys participen en les converses admeten que no ha sigut gens fàcil arribar a acords: ha calgut deixar de banda els interessos personals de sindicats i entitats, fer autocrítica i arrencar compromisos que el departament pugui aplicar de manera immediata. Per camuflar que hi ha actors que finalment no en formen part, el pacte té dos nivells de compromís: el Síndic, el departament, les entitats municipalistes i les patronals de les concertades el signen com a responsables d’aplicar-lo, i una vintena d’organitzacions més hi donen suport i formaran part de la comissió de seguiment.

Bargalló va “destacar” l’ampli suport del pacte i va dir que espera que “els que no hi són ara, hi siguin aviat”. No serà fàcil.