Últim intent 'in extremis' per evitar la vaga al metro pel Mobile

El departament de Treball de la Generalitat ha convocat aquesta tarda a una nova reunió de mediació la direcció i els sindicats del metro de Barcelona per intentar evitar la vaga en el suburbà durant el Mobile World Congress (MWC). La reunió tindrà lloc a partir de les 16.00 hores a la conselleria de Treball, al carrer Sepúlveda de Barcelona, i serà un últim intent per desactivar les aturades de dues hores per torn que ha convocat el comitè del 25 al 28 de febrer en protesta per la gestió que la direcció ha fet de la crisi de l'amiant.

Aquesta nova reunió se celebrarà després del nou distanciament que van mostrar ahir els sindicats i la direcció de TMB per aquesta qüestió. Els sindicats van denunciar que dues treballadores dedicades a l'atenció al client i a la conducció pateixen afectacions a la pleura per exposició a l'amiant, un extrem que nega TMB, que sosté que tots els empleats afectats fins ara són o han estat empleats de manteniment i projectes.

La direcció assegura que les condicions ambientals de la xarxa de metro són segures per als usuaris i els treballadors i acusa els sindicats d'impulsar una "campanya de desinformació" sobre aquesta problemàtica. La vaga, en cas que finalment es dugués a terme, pot complicar la mobilitat a Barcelona durant els pròxims dies, ja que coincideix amb la celebració del Mobile World Congress (MWC), fira tecnològica que preveu rebre aquest any més de 110.000 visitants.

Serveis mínims

Per afrontar aquestes aturades, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims que suposen que el metro funcioni al 50% en les hores punta (de 7 a 9 hores i de 16 a 18 hores) i al 30% entre les 22.50 hores i fins al final de l'horari. No obstant això, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha advertit que les aturades de dues hores tindran "efectes greus" en el servei i perjudicaran "la reputació de la ciutat", i ha qualificat d'"insuficients" els serveis mínims de la Generalitat.

GSMA, l'entitat organitzadora del Mobile World Congress, té preparat un pla de contingència "integral" per garantir que els assistents al certamen puguin arribar a la fira sense problemes. Aquest pla preveu la posada en marxa d'un servei especial d'autobusos, contractat a TMB, que connectarà durant els quatre dies del Mobile, de 7 a 21 hores, el recinte firal de Gran Via amb el de Montjuïc, on tindrà lloc l'esdeveniment 4YFN i el Women4Tech.

El Mobile, a més, arrencarà demà sense Uber i Cabify, després que les plataformes de mobilitat abandonessin la ciutat per la regulació aprovada per la Generalitat, que restringeix la seva activitat.