Vaga feminista: ni treball remunerat ni tasques domèstiques

Per primera vegada a la història, el 8 de març se celebrarà una vaga total feminista a Espanya. Es tracta d’una vaga laboral -per denunciar les desigualts i la bretxa salarial, entre altres reivindicacions-, però el més nou és que també serà una vaga de cures. Això vol dir que aquell dia les dones que la secundin deixaran d’ocupar-se de les cures i de la criança dels seus familiars o entorn pròxim. A més, també serà una vaga estudiantil i de consum.

“Històricament, les dones s’han fet responsables de les cures del seu entorn amb una feina invisible”, explica la membre d’un dels grups feministes que preparen la vaga, Dolo Pulido, que afegeix que d’aquesta manera es visibilitzarà que sense les cures “el món no funciona”. Per aquest motiu, la vaga feminista proposa que aquell dia siguin els homes els que tinguin cura de la llar i dels familiars i que si no és possible s’estableixin uns serveis mínims. Per exemple, es podrien fixar en les famílies monomarentals i en les de dues mares, entre d’altres.

“Si les dones deixen de fer aquestes tasques diàries es posa en evidència que són elles les que se n’acostumen a encarregar”, apunta l’advocada especialitzada en prevenció de violències masclistes Carla Vall, que afegeix que així es visibilitzarà que les dones fan una doble o triple jornada laboral. Per a Vall, serà una “crida d’atenció a l’administració” perquè actuïi. Precisament, la professora de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ana Bernal-Triviño considera que la vaga de cures mostrarà com “el patriarcat ha fixat uns rols molt marcats” i opina que permetrà veure la implicació total de les dones “en el dia a dia”.

Crítiques pel contingut polític

La vaga, però, ha sigut criticada per alguns sectors polítics perquè reivindica “subvertir l’ordre neoliberal i trencar els privilegis de la societat capitalista”, entre d’altres. La polèmica va començar dissabte passat, quan, en una entrevista a La Sexta noche, la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, destacava que algunes reivindicacions del moviment 8-M “van contra el sistema capitalista”. Tot i les crítiques que va rebre de diferents sectors feministes, Arrimadas va tornar a rebutjar la mobilització en una entrevista a la Cadena SER. Va considerar que “la millor manera de lluitar per la igualtat no és fer una vaga en què es reivindiquen altres qüestions ideològiques”. A les crítiques s’hi va sumar la portaveu d’igualtat de Ciutadans al Congrés, Patricia Reyes, que desaprovar que “alguns intentin utilitzar el feminisme i la dona com un instrument per a altres fins que res tenen a veure amb la igualtat”. “Algunes som feministes, però no comunistes”, va reivindicar.

A nivell català s’hi han pronunciat pocs partits, i a nivell espanyol les posicions respecte a la vaga tampoc estan gaire clares. D’entrada, el PSOE ha assegurat que se sumarà a la vaga convocada per la UGT i CCOO. És a dir, només a les aturades parcials de dues hores. En canvi, Podem sí que se sumarà a la vaga de la CGT, que és la vaga total, de caràcter general. Al seu torn, el PP encara no s’ha pronunciat sobre què farà. Els sindicat d’educació USTEC també hi donarà suport total.

De moment, és difícil preveure quin seguiment tindrà la vaga. “L’important és el fet simbòlic d’ocupar l’espai”, apunta Vall, que considera que “pot marcar un abans i un després”. També Dolo Pulido considera que pot ser l’inici “d’un altre panorama”. “L’any passat va ser un any de moltes calamitats per a les dones i això ha despertat una indignació col·lectiva”, afirma Pulido, que recorda l’alt nombre d’assassinats masclistes, el cas de“ la manada ” i el de Diana Quer, entre d’altres.

Bernal-Triviño creu que el feminisme està en el seu millor moment, però també en un moment d’assetjament. “El patriarcat veu com se li van acabant els privilegis i treu les urpes”, conclou.