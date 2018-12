Vall d'Hebron demostra que l'ecografia pot detectar la paràlisi de cordes vocals després d'una operació de tiroides

L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha demostrat que l'ecografia de laringe immediatament després de la cirurgia tiroïdal permet avaluar l'estat de les cordes vocals, que en un 38% dels casos poden patir paràlisi. Aquesta situació lesiona el nervi laringi i pot generar disfàgia, dificultat per menjar i beure, o disfonia, alteració a la veu. Els pacients que en pateixen poden fer rehabilitació, però és possible que la recuperació no sigui total. Per això la doctora Mercedes Velasco, cap de la unitat de foniatria de la Vall d'Hebron, considera que es guanya un ''temps preciós'' per recuperar la laringe.

L'estudi, liderat per Marcos de Miguel, s'ha fet a 93 pacients. Tres ja tenien paràlisi a les cordes vocals abans de l'operació i 12 més la van contreure a posteriori. Amb pautes de rehabilitació, 9 d'aquestes paràlisis es van recuperar totalment. Per això De Miguel assegura que els resultats demostren que l'ecografia és una prova ''fiable'' per diagnosticar aquestes paràlisis.

Nadia Carmona és una de les pacients que van participar en l'estudi. El 2015 li van diagnosticar golls i la van haver d'operar. Després de l'operació se li va paralitzar la corda vocal esquerra i l'hi van poder diagnosticar gràcies precisament a l'ecografia immediata postoperatòria. Durant les setmanes després de la intervenció notava que no es podia empassar l'aigua i que perdia la veu sovint. Fent exercicis i repòs, pràcticament va recuperar del tot la veu.

En total, l'Hospital Vall d'Hebron, l'únic centre terciari català que disposa d'unitat de foniatria, fa unes 170 operacions de tiroides cada any, el 30% de les quals en pacients oncològics.