Veïns en lluita contra l'expulsió: "No marxarem del Raval"

L'argument d'aquesta història ja no sona nou a Barcelona: un gran propietari compra un bloc de pisos sencer i decideix no renovar els contractes de lloguer dels inquilins per reformar els pisos i treure'n més rendiment. Les conseqüències per als seus protagonistes es mantenen igual de dures. L'últim cas el pateixen els veïns del carrer d'Espalter, número 6, al Raval, que han vist com, des que el juliol de l'any passat Ofer Lior va comprar l'edifici, no se'ls renova el contracte. Però ells, que no troben cap lloc alternatiu on anar a un preu que puguin assumir, decideixen quedar-se i s'enfronten ara a una amenaça de desnonament. Només una de les veïnes del bloc té contracte indefinit –i també ha rebut ofertes i pressions per marxar-ne–, cinc més tenen el contracte vençut des de l'any passat, un pis està ocupat per quatre estudiants i un altre està buit i protegit per una porta antidesnonaments. Les finestres d'aquests edifici tenen pancartes on es demanen solucions com ara la possibilitat d'un lloguer social.

Inicialment es va oferir als llogaters quantitats compensatòries d'entre 1.000 i 1.500 euros per marxar voluntàriament dels pisos, segons han explicat avui en una roda de premsa davant el bloc. "Em preguntaven que per què volia viure al Raval i em deien coses com que el meu gos seria més feliç en un lloc amb més parcs", ha explicat l'Ángeles, que és l'única veïna amb contracte indefinit i que fa més de 50 anys que viu en aquest lloc de Ciutat Vella. No té cap intenció de marxar-ne. Ni ella, ni els veïns amenaçats de desnonament. Alguns, com la Mari Lupiañez, ja amb una data tancada. "No tinc on anar", explicava avui visiblement emocionada mentre els veïns que els donen suport defensaven a crits que el cas de l'home que la setmana passada va saltar per la finestra quan l'anaven a desnonar era un "assassinat".

"No marxarem del Raval", reivindicaven avui en roda de premsa aquests veïns. Pagaven uns lloguers al voltant de 400 euros per pisos que no arriben als 60 metres quadrats just al costat de la Filmoteca, i denuncien que no tenen cap lloc on anar en unes condicions similars i que, a més, no tenen cap intenció d'abandonar el barri. Alguns d'ells ja han patit intents de desnonament que han aconseguit frenar. Les noies que van ocupar el 3r 2a el mes d'abril passat han explicat que el pis estava buit des de feia quatre anys i que s'han implicat en la defensa del dret a l'habitatge dels seus veïns. Segons han relatat, la propietat va intentar tirar a terra la porta del seu pis quan va saber que l'havien ocupat i després que elles es neguessin a sortir-ne. Alguns dels inquilins també han denunciat haver rebut visites intimidatòries demanant-los que acceptessin les ofertes per marxar.

Avui molts veïns s'han acostat fins a la porta del bloc per demanar solucions per a les famílies afectades. Dues d'aquestes, amb fills menors d'edat. És el cas del Mohamed, que viu amb la dona i els tres fills. La família només ingressa una ajuda d'uns 400 euros des que ell, que treballava a la construcció i de cuiner, es va quedar sense feina: "He estat 30 anys treballant i ara no tinc dret a res". La roda de premsa per denunciar aquesta situació ha coincidit aquest matí amb diferents concentracions veïnals per intentar frenar desnonaments a barris com Sant Antoni, el Poble-sec o Ciutat Meridiana.