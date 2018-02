Verdes i amb moltes bicis: les ciutats que imaginen els joves

Si els fan escollir entre viure al Vietnam, Chicago, Friburg o Rotterdam, els estudiants de 4t d’ESO de l’Institut Joan Brossa de Barcelona escullen, sens dubte, les dues ciutats d’Europa. “Hi ha jardins, pocs cotxes, moltes bicis, molts espais per caminar i molt de verd”, reivindiquen els estudiants de 15 anys, que lamenten que hi hagi tanta contaminació en llocs com el Vietnam i Chicago.

Els estudiants del Joan Brossa van participar en una de les sessions d’ Enlaira’t, impulsades per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, que es faran en 10 instituts de nou districtes de la ciutat, per conscienciar sobre la importància de la contaminació. “Volem millorar el coneixement sobre contaminació i els efectes sobre la salut”, explica la dinamitzadora ambiental i membre de la plataforma Alexandra Farbiarz, que busca, entre altres objectius, sensibilitzar als adolescents de “l’impacte directe que els causa en la salut”.

Preguntats pels nivells de contaminació de Barcelona, els adolescents mai haurien imaginat que registraria el grau de contaminació que realment pateix. “No sabia que la contaminació es pogués veure a Barcelona”, apunta un dels estudiants després de veure una foto de la ciutat en un dia d’episodi de contaminació. La sorpresa augmenta quan Farbiarz els recorda que Barcelona és una de les cinc ciutats més contaminades d’Europa. “He al·lucinat quan l’Alexandra ha dit que la contaminació a Barcelona ens afecta la salut com si fóssim fumadors”, apunta la Mariam, que assegura que està “molt conscienciada” per no contaminar. Segons apunta la jove, ella recicla i sempre va caminant, en bici o en transport públic.

Quan els estudiants imaginen la Barcelona del futur -la de d’aquí cinc anys- la demanda és unànime: la bici és el transport majoritari, pràcticament no hi ha cotxes, els creuers usen un combustible que no contamina i tenen espais verds a tot arreu. “Volem més arbres i que l’aire sigui més pur”, reivindiquen els joves de 4t d’ESO del Joan Brossa.

Preguntats sobre el transport que utilitzen per arribar a l’institut, la majoria d’estudiants contesten que hi van caminant. “Barcelona té un problema i s’ha de solucionar”, reivindica el Sergi, que amb 15 anys es mostra preocupat per com la contaminació afecta la seva salut.

Per aquest motiu, assegura que sempre va caminant, recicla tot el que pot, tanca l’aixeta de seguida i no encén els llums si no ho necessita. Tot i que celebra que molts joves sí que es mullin en contra de la contaminació, el professor de física i química de 4t d’ESO del Joan Brossa Guillem Valero lamenta que encara n’hi hagi molts que els costi fer accions en el seu dia a dia.

Canviar sovint de mòbil

“Tenen molta informació i estan conscienciats, però en alguns casos, a la pràctica, es tradueix en molt poques accions”, afirma Valero, que lamenta que no tothom recicli. Segons apunta, quan des de l’institut es pregunta si han canviat els hàbits per ser més sostenibles, n’hi ha molts que responen que no. “Un dels temes que més els agrada és canviar de mòbil cada vegada que surt un model nou”, apunta el professor, que afegeix que no els preocupa que sigui “molt poc ecològic”.

Si bé a l’institut ja fan moltes activitats que busquen que canviïn els hàbits, el professor celebra que se celebrin sessions com les de Plataforma per la Qualitat de l’Aire, que ajuden a la conscienciació dels joves. Després d’aquesta sessió, se celebrarà un congrés al maig amb les propostes dels estudiants dels 10 instituts, al qual assistiran l’investigador del CSIC Xavier Querol i el cap del programa de salut infantil de l’ISGlobal, Jordi Sunyer. “Hem de pressionar els polítics”, reivindica Farbiarz davant dels alumnes. Els recorda un motiu de pes que hauria de fer mobilitzar tothom: “Tenim dret a la salut”.