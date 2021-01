Vergés confirma un cas de la variant britànica de covid-19 a Catalunya

La variant britànica del covid ja és a Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha confirmat a RAC1 que s'ha detectat un contagi d'aquesta variant i que no es descarta que n'hi hagi més. Es tracta d'una persona provinent del Regne Unit resident al país, però no n'ha donat més detalls.

La consellera ha ratificat també la reobertura de les escoles dilluns tot i la situació preocupant amb "un impacte assistencial claríssim". Vergés ha admès que “anirien molt bé mesures encara molt més estrictes" que les que han entrat en vigor aquest dijous, però que "la salut no només és covid, és també emocional”. Tot i això, no descarta allargar-les més dels deu dies previstos ni endurir-les o, fins i tot, decretar el confinament total en cas que calgui. "Les restriccions estan per complir-se per tal que no calgui allargar-les o endurir-les", ha afegit.

"Encara queda molt partit” i “hem d'anar amb compte” perquè “aixo no s’ha acabat”, ha dit la consellera, que creu que "la millor manera de preparar-nos és intentar no tenir activitat” a banda de l’escola i la feina, en definitiva, “fer una vida més avorrida però més d’acord amb la situació”.

Creix la pressió hospitalària

L'efecte de les trobades i el moviment del mes de desembre segueix fent augmentar la pressió hospitalària. El mateix dia que Vergés ha confirmat que ja han detectat un cas de la variant britànica a Catalunya –un 70% més contagiosa–, Salut ha notificat 101 ingressos més per covid a les plantes catalanes. Ahir aquesta mateixa dada era de 9 pacients nous.

El risc de rebrot també continua a l'alça i s'enfila avui deu punts més que ahir fins als 586; cal anar fins al 10 de novembre per trobar una xifra superior. Els nous casos confirmats per PCR i test d'antígens baixen lleugerament tot i que segueixen desbocats: 2308 proves van resultar positives ahir, o sigui un 8,18% del total de les que es van realitzar. La mitjana d'edat se situa en els 43,85 anys i la majoria d'afectades segueixen sent dones, concretament un 52,78%.

Les defuncions notificades en les últimes 24 hores per coronavirus són 48 i ja són almenys 17.443 les persones que han mort per aquest motiu des de l'inici de la pandèmia, sempre segons les dades oficials del departament.

Pel que fa a la campanya de vacunació, que ja s'ha ampliat als set dies a la setmana, les dades de Salut refreden l'optimisme d'ahir. Si ahir el departament va informar que havia vacunat 10.368 persones en un dia, avui la xifra cau de forma considerable: en les últimes 24 hores s'han vacunat 3.271 ciutadans i ja són 24.114 els que han rebut la primera dosi.