Vetlles i funerals exprés amb deu persones

Al vestíbul del tanatori del Vendrell hi ha un rètol que indica que és obligatori rentar-se les mans amb desinfectant i posar-se guants abans d’entrar-hi. Des d’ahir està permès vetllar els difunts -amb un nombre molt reduït de persones- a les zones de Catalunya que han passat a la fase 1 de la desescalada, i el tanatori del Vendrell va ser un dels que va tornar a obrir les sales de vetlla. Però amb comptagotes. Al tanatori hi ha set sales, però ahir a la tarda només n’hi havia una d’oberta i per poc temps.

“Ens han dit que només podem estar-hi de dotze del migdia a tres de la tarda”, explicava amb una mascareta a la boca Elvira Lobato, neboda de la difunta, Máxima Aponte, que va morir diumenge als 86 anys a causa d’un infart, segons van dir els familiars. “Dins de la desgràcia, hem tingut sort que l’enterrament no ha sigut ni ahir [per diumenge] ni dissabte, perquè almenys podem assistir al funeral”, sospirava.

Malgrat això, a la sala de vetlla hi havia molt poques persones: només vuit. A l’entrada, un altre rètol deia que n’hi podien entrar fins a deu. “No han vingut més familiars perquè la majoria viuen a Barcelona i no podien desplaçar-se fins aquí perquè pertanyen a una altra regió sanitària”, justificava Lobato. De fet, ella mateixa, assegurava, havia contactat amb la policia abans de traslladar-se de Torredembarra, on viu, fins al Vendrell per confirmar que no li posarien una multa.

A les tres en punt la funerària va tancar la sala de vetlla i pocs minuts més tard va començar el funeral a la sala de cerimònies. Per entrar-hi els familiars es van haver de tornar a rentar les mans amb gel desinfectant, segons els van indicar els operaris de la funerària. A l’interior, la meitat dels bancs no es podien utilitzar perquè estaven acordonats per evitar que algú s’hi pogués asseure. I als disponibles era obligatori mantenir la distància de seguretat. Una aspa feta amb cinta aïllant de color negre i enganxada a terra indicava el lloc exacte on cada persona havia de seure.

Els vuit familiars es van distribuir en quatre bancs, separats dos metres els uns dels altres, com si allò fos un acte qualsevol i no un enterrament on cal consol i escalfor humana. El responsori amb prou feines va durar deu minuts i després el cos va ser traslladat al crematori. Tot molt ràpid i molt fred, excepte per les dues corones de flors de color blanc, groc i taronja que acompanyaven el fèretre. El tanatori del Vendrell pertany a la Funerària Selva, que ahir va declinar facilitar cap informació a l’ARA.