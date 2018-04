Vint minuts extra en un bus a la Diagonal... veient passar el tramvia

Falten pocs minuts per a les 9 del matí i el trànsit a la Diagonal de Barcelona és intens. Fins a cinc autobusos s'acumulen a la parada que queda a tocar del passeig de Gràcia. "I això és l'efecte acordió, i passa cada dia digui el que digui el ple de l'Ajuntament", explica, didàctic, Ricard Riol, de la plataforma Unim els Tramvies, que aquest dimecres ha organitzat una ruta en autobús per l'avinguda i hi ha convidat tots els regidors per mirar de convèncer-los sobre el terreny de la conveniència d'enllaçar el Trambaix i el Trambesòs. Però només els ja convençuts han acceptat la invitació. A més de la premsa i del responsable municipal del projecte de connexió, Pere Macias, s'han sumat al trajecte la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal i la tinent d'alcalde de l'àrea Janet Sanz. Res no fa pensar que alguna cosa pugui fer canviar el 'no' d'ERC abans del ple del dimarts. Tampoc la ruta didàctica d'aquest dimecres.

Els regidors de la CUP i el PP han excusat la seva presència i la resta de grups no han contestat. ERC, però, que és el grup que té la clau per desbloquejar políticament el projecte i que en el ple hi votarà en contra, però, ha estat molt present durant tot el recorregut. "No soc jo qui hauria d'estar donant explicacions avui", ha lamentat Riol en clara referència als que no permeten que el projecte avanci i als que, com el PDECat, defensen que la connexió es faci amb un bus elèctric.

L'experiment d'avui tenia dues fites. D'una banda, veure quant trigava la parella que ha sortit a les 8 en punt del matí del Campus Besòs dins d'un autobús de la línia 7 fins a arribar a la Zona Universitària. De l'altra, experimentar en pròpia pell com és un trajecte en bus dins del tram més congestionat de la Diagonal. La primera part s'ha saldat amb un temps de 56 minuts, 20 més del que s'estima que trigaria a fer aquest trajecte el tramvia un cop estigui fet l'enllaç. El Genís i la Sílvia, que són la parella que ha fet l'experiment, han viatjat a una velocitat comercial d'11 km/hora. Han anat especialment lents en el primer tram, fins a arribar a Glòries i mentre veien, com han explicat, que el tramvia els avançava. "A partir de Francesc Macià ja ningú no pujava a l'autobús", han assegurat. Segons els càlculs de la plataforma, el sobrecost -pel que fa a l'explotació- de tenir bus i tramvia en els dos trams de l'avinguda on ja hi ha Tram és de 2 milions d'euros anuals.

El trajecte dins d'un bus de la línia 33 -amb periodistes i regidors- ha trigat 23 minuts a enllaçar el passeig de Gràcia i la Zona Universitària. "I què còmodes que van allà, dins del tramvia", bromejava Riol mentre l'autobús feia cua a la parada i el tramvia continuava el seu recorregut. Riol defensa que la solució per millorar la mobilitat a la Diagonal no pot ser substituir alguna línia per un bus elèctric que recorri l'avinguda de punta a punta. "La D30 -la línia de bus dibuixada a la Diagonal- és una trampa perquè per guanyar velocitat el que cal és treure vehicles de l'avinguda", ha sentenciat, i després ha remarcat que en un tramvia doble hi cabrien 400 passatgers mentre que en un autobús la capacitat és de 100 o 140 persones en funció de si és simple o biarticulat.

L'autobús és "ineficient" a la Diagonal, segons ha remarcat la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal. I la tinent d'alcalde Janet Sanz ha completat la idea defensant que el que funciona millor és la combinació de metro, bus i tramvia. "Voti el que voti el ple, la nostra reivindicació no quedarà aquí", ha conclòs Riol. La previsió és que dimarts ERC confirmi el vot que ja anava a emetre en el ple d'abans de Setmana Santa que es va acabar suspenen per la convulsió política que viu el país després que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, informés que marxava a l'exili i a l'espera del que resolgués el Suprem sobre el possible empresonament de més polítics catalans.